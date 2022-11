El hermano mayor de la Macarena estalla por las "mentiras" vertidas contra él tras la exhumación de Queipo

No es Fernández Cabrero una persona que tenga las espaldas poco anchas o que no esté curtido en mil batallas, pero la prudencia y el silencio tienen un límite. El hermano mayor de la Macarena ha denunciado en sus redes sociales la campaña de insulto, odio y violencia verbal que está sufriendo tras consumarse en la madrugada del pasado jueves la exhumación de los restos de Queipo de Llano, su mujer Genoveva Martí, y el general Bohórquez de la basílica de la Macarena, tal y como les exigía la nueva Ley de Memoria Democrática.

Cabrero ha estallado, según explica, tras la publicación de una serie de acusaciones y mentiras hacia su persona. Tildan al hermano mayor de la Macarena de ser del PSOE, de llevarse bien con lo alcaldes socialistas de la ciudad o de haber contado en su equipo de comunicación de una persona presuntamente vinculada a este partido. "Es descorazonador leer esos comentarios basados en mentiras, muchos de ellos destilan odio, violencia verbal y graves acusaciones. No quiero presentarme como un víctima, simplemente pido que no se falte a la verdad. La responsabilidad del cargo conlleva cargas pero la mentira no lo es; es sencillamente eso, mentira", señala el hermano mayor de la Macarena.

En su publicación de Facebook, Cabrero explica cómo en estos días difíciles, en los que "me he visto obligado a tomar decisiones con mi junta de gobierno nada agradables para -como no puede ser de otra manera- cumplir con aquello que la ley nos obliga", ha tenido que asistir a la publicación de una serie de mentiras en las redes en algún "medio de comunicación amarillista", que luego han sido replicadas en las redes sociales "generando una agresividad inusitada e indeseable".