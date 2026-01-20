El IAPH realizará una revisión integral al Cristo de la Salud de San Bernardo

Luz verde en el viejo arrabal taurino para acometer una tarea de prevención y seguridad. El Santísimo Cristo de la Salud será trasladado al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para practicarle una revisión integral. Los hermanos de la corporación, reunidos en cabildo extraordinario en la tarde de este martes, han aprobado por unanimidad esta propuesta de la junta de gobierno, que busca en esencia conocer de manera más exhaustiva el estado de conservación del crucificado.

La imagen, tal y como informa la cofradía, será trasladada a las dependencias tras la celebración de los cultos en su honor y la cercana estación de penitencia de la Semana Santa, sin fecha estimada de duración. Aunque desde hace años los profesionales del Instituto revisan periódicamente a la imagen en el marco de un programa continuo de conservación, los técnicos han aconsejado recientemente un chequeo más pormenorizado, dado que la última intervención en profundidad sobre la imagen se practicó hace treinta años, habiendo avanzado en este tiempo las herramientas de diagnóstico y tratamiento. Ya le hermano mayor, Pepe García, señaló que la Cristo de la Salud "no le pasa nada" ni había indicios de patologías reseñables.