La Junta descarta que los ayuntamientos permitan procesiones este verano

No habrá procesiones ni romerías este verano en la provincia de Sevilla. Así lo ha asegurado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, tras el debate suscitado los últimos días sobre las competencias de los ayuntamientos para permitir este tipo de celebraciones públicas, tan habituales durante los meses estivales.

Tardará aún bastante tiempo en que de nuevo las calles de la capital hispalense y de los municipios sevillanos vuelvan a acoger algún culto público de las hermandades. El consejero de Salud ha sido muy tajante al respecto. Aunque es cierto que las corporaciones locales tienen en la nueva normalidad competencia para su autorización, las instrucciones de la Junta al respecto no dejan lugar a dudas: no se pueden organizar actos en los que se no garantice el distanciamiento de un metro y medio entre los asistentes, como media preventiva frente a la pandemia del coronavirus.

Así lo ha recordado Aguirre este martes en una entrevista en el programa La mañana de Andalucía, que dirige Jesús Vigorra. En sus declaraciones, el consejero recuerda que en las instrucciones dadas a las corporaciones locales se prohíben romerías y procesiones al no poderse garantizar en ellas esa separación. Una limitación que los ayuntamientos tienen, por ahora, muy presentes. "He hablado con la Famp y los alcaldes de las capitales de las provincias y nadie va a jugársela", refiere el titular andaluz de Salud.

No obstante, Aguirre ha hecho una advertencia en caso de que este precepto no se cumpla: "Si no fuera así, la Junta actuará de forma ejecutiva". Un extremo que no cree que vaya a producirse por "el buen comportamiento y la colaboración que hasta ahora están teniendo los ayuntamientos", afirma el consejero.

Muchas hermandades de la capital y de la provincia ya han anunciado la suspensión de sus cultos públicos durante el mes de julio. Queda aún por saber qué ocurrirá con la procesión de la Virgen de los Reyes, el 15 agosto, jornada en la que también se celebran actos multitudinarios en municipios como Cantillana, con la salida de la Asunción Gloriosa, el Corpus de Salteras y la procesión de la Virgen del Águila, en Alcalá de Guadaíra. Para dicha fecha ya se ha anunciado la suspensión de la salida de la Virgen de la Mesa, en Utrera.