Lágrimas de Dolores sorprende con un popurrí de marchas de palio sevillanas en la Magna de San Fernando

Ha resultado numerosa la representación de cofrades sevillanos este pasado sábado en San Fernando. La localidad gaditana celebró una procesión magna mariana con más de una veintena de pasos participantes, en una jornada histórica donde todos los visitantes pudieron conocer de primera mano todo el patrimonio artístico y cultural de esta Semana Santa así como su aspecto más personal, muy especialmente el modo de llevar (cargar) los pasos.

Además, no faltaron para la ocasión algunas de las formaciones musicales más destacadas del panorama andaluz: desde Cruz Roja, la Puebla del Río o la Oliva de Salteras hasta la Paz de Málaga o Agripino Lozano, que actuaba casi de anfitriona. Cientos de marchas se interpretaron a lo largo de las más de doce horas de procesiones, pero hubo un instante que llamó particularmente la atención y se ha convertido en viral en las redes sociales.

Día histórico en San Fernando con mi gente de @amlagrimas 30 de Septiembre de 2023#MagnaMariana pic.twitter.com/eFYmKNHYo3 — Alvaro Piñero (@alvaariito30) October 1, 2023

En esta procesión magna, como isleña que es, no podía faltar la Agrupación Musical Lágrimas de Dolores, una formación que alcanzado en estos últimos años un nivel más que sobresaliente: tanto es así que el próximo Sábado de Pasión se estrenará en la Semana Santa sevillana tras el Nazareno de la Salud y Clemencia de Padre Pío. Dicha agrupación acompañó el pasado sábado a los titulares de la hermandad de la Caridad, en concreto desde el término del recorrido oficial hasta la entrada.

🥱 @amlagrimas, lo vuestro no es de este planeta.Hasta luego. pic.twitter.com/Z39HM7ntnl — Carlos Pozo 🇪🇦 (@caarlospozo_) September 30, 2023

Cuál fue la sorpresa para los cofrades que en un tramo del itinerario, la Agrupación interpretó un popurrí de marchas procesionales pero no pertenecientes a su género, sino para banda de música. No tardó el público en reconocer el trabajo de estos músicos, que sorprendieron con una concatenación de diferentes melodías: Esperanza de Triana Coronada, Mi Amargura, Siempre la Esperanza, La Madrugá u Ossana in Excelsis. Un detalle extraordinario para una ocasión extraordinaria.