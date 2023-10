La expansión del bandismo

No sé si mucha gente tiene la misma percepción, pero últimamente apreciamos una nueva vuelta de tuerca en el fenómeno del 'bandismo', denunciado por primera vez hace veinticinco años en una conferencia pronunciada en la sede del Consejo por el inolvidable don José Sánchez Dubé. Se trataba de advertir sobre el emergente protagonismo de las formaciones musicales, principalmente las de paso de Cristo, en detrimento de las sagradas imágenes. Era el tiempo en que ya se lamentaba que el personal prestara más atención a los de abajo (los costaleros) y lo que sonaba detrás (los músicos). Han pasado los años y no se trata ya de una notoriedad excesiva apreciable en la calle, sino todo el año y que acentúa aspectos no ya secundarios, sino de menor rango. Tiene que ver con el mercado de las corcheas del que escribimos en esta sección el pasado verano. Cada día vemos más comunicados de bandas que contratan por una hermandad o se desvinculan de otra. Y la consiguiente polémica. Pero es que ya hay cruces de comunicados de una banda con una hermandad. Esto recuerda al fútbol más de la cuenta. Tal vez no haya que sorprenderse tanto, pues el fútbol y las cofradías mantienen presencia permanente en los medios con independencia de si estamos o no en temporada. ¿O no? Estamos a un paso de darle publicidad al fichaje de un corneta de una banda por otra, a que las formaciones se quiten unas a otra al tío del bombo y que hasta haya cláusulas de formación de obligado pago en determinados fichajes. No podía imaginar don José que su denuncia se quedaría corta con el paso del tiempo.

Los años de sequía cimentaron el boom de la Semana Santa, con tres ediciones completas en los años noventa, y la afición por la música consolida un crecimiento más que considerable por una vía inimaginable hace un par de décadas. Como todo fenómeno tiene sus pros y sus contras. Lo que no se puede negar es que es una realidad que parece en su máximo apogeo. Los jóvenes accedían antiguamente a la vida de hermandad por la priostía y el acolitaje. Hoy lo hacen cada vez con más fuerza por la música. Hasta el punto de que eligen las cofradías por la música.

La felicidad de Andrés Martín

No pudo ser (de momento) la magna de glorias, pero menudo regalo se ha llevado Andrés Martín y todos los pastoreños de Sevilla. La Virgen será coronada en septiembre de 2025. Una advocación de gloria verdaderamente histórica por la que este hermano mayor y sus incondicionales trabajan de forma más que admirable. Siempre hemos mantenido que con Andrés y cofrades como Francis Segura no se hubiera producido la decadencia de unas hermandades imprescindibles para entender la religiosidad popular a lo largo de los siglos. Monseñor Saiz ha querido tener este detallazo con una corporación que cuida como nadie la advocación por la Pastora. Ella fue la primera en salir a la calle tras los meses de pandemia, un hito para la corporación. Y en un año la veremos coronada.

Sobre Roma

En Málaga tienen muy claro que los nombramientos de Francisco Vélez y José Roda, presidente y vicepresidente del Consejo respectivamente, en la comisión que prepara los actos del Jubileo de las Cofradías de 2025 en Roma se han realizado para compensar el "peso" que hasta ahora ha tenido en el diseño de los actos la representación de la ciudad hermana. ¡Pues no les falta razón! Al César lo que es del César. Y ahí está el caso de la influencia decisiva de Paloma Saborido, profesora de la Universidad de Málaga. Es lógico que las cofradías sevillanas estén representadas. Lo importante, o eso se supone, es que se hagan las cosas bien. El 'tachiro' por el 'tachiro' es un riesgo fuerte. A algunos no nos cabe duda de que la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Cristo de la Expiración de Sevilla son dos grandes iconos de la religiosidad popular. ¿Pero eso se apreciará en Roma de verdad o quedará todo incluido como un acto más? Ojo no nos ocurra como a las comunidades autónomas que acudían a promocionarse como destinos turísticos a Nueva York y, al final, se llevaban en el vuelo a los mismos periodistas de aquí, que eran los únicos que acudían a los actos. Los de allí ni se molestaban. Es el único riesgo que algunos vemos en la iniciativa. No nos preocupan ni los permisos de los cabildos ni el coste o seguridad de los transportes. Solamente quedar absorbidos por la grandeza vaticana, que deja todo empequeñecido.

Sobre Los Estudiantes

¡Trabajo y esfuerzo le ha costado a Jesús Resa, hermano mayor de la cofradía de la Universidad, sacar adelante el programa de actos del centenario! La autoridad eclesiástica tenía sus reservas con el regreso desde el templo de la Anunciación de los dos sagrados titulares en sus respectivos pasos. Pero pueden estar tranquilos en el Arzobispado, pues no habrá retornos de madrugada o excesos similares.

Sobre el Baratillo

La coronación de la Piedad se celebrará en la Catedral de acuerdo con un formato clásico. La apuesta más original estaría de momento en el recorrido triunfal, triunfalísimo, de regreso. El cortejo podría salir por la Puerta de San Miguel hacia el Ayuntamiento y dirigirse después a la calle Pureza para saludar a la Esperanza, con la que tiene carta de hermandad, y a las representaciones de las corporaciones de Triana con las que está vinculada por razón del saludo que se realiza en Semana Santa en la capilla de la calle Adriano. Y no descarten un saludo con la Carretería, la otra hermandad con la que se tiene carta de relación fraterna. Serían dos gestos hermosos en un día de felicidad.

Importante restauración

La que se practicará a la Virgen del Rocío, patrona de Almonte. Se retirará del culto, tres meses en los que la aldea volverá a sentir un gran vacío, fenómeno ya sufrido cuando la pandemia retrasó el retorno al quedarse la Virgen en Almonte. La encargada de la restauración, Fuensanta de la Paz, puede que no sea muy conocida por los cofrades de a pie, pero tiene un currículum impresionante que demuestra que la Matriz ha confiado la tarea en una profesional de verdadero prestigio. Por sus manos ha pasado desde la Macarena, en su etapa de alumna de don Francisco Arquillo, hasta el Cristo de la Clemencia, pasando por óleos como el de la Virgen de la Servilleta.

¿Y el pregonero?

La opción más firme y segura es la de un periodista veterano con más que probada capacidad de oratoria. Ya va siendo hora de su designación, que suma demasiados años de retraso. También alguno que ha dado el de Glorias no hace tanto y dejó buena impresión. Y quienes buscan una mujer para el atril (sería la segunda en más de ochenta años de historia) tienen la opción de una editora. Los otros nombres que suenan no tienen de momento la suficiente fuerza para entrar en las quinielas. En el mismo Consejo habría algún candidato de indudable solvencia. Por supuesto, jamás descartemos la sorpresa, pues los señores consejeros nos han sorprendido en más de una ocasión. Por cierto, ¿hemos tenido alguna vez a un actor de pregonero de la Semana Santa? Han sonado actrices, eso sí. Pero un actor... hay alguno muy bueno por ahí que se conoce muy bien el paño. Con dominio y gracia.

El pertiguero

Primer golpe. Fuerte conmoción. La que han sufrido muchos cofrades con la repentina muerte de Pablo Sampalo, un jerezano de 23 años. Era, además, un asiduo de Sevilla. Era hijo de Tomás Sampalo, reconocido en el mundo de los capataces. Segundo golpe. Oído en la Plaza Nueva: "Te aseguro que Luis Gordillo estaba dispuesto a pintar el cartel de las Fiestas Mayores de 2024, pero al final no ha sido posible. Por cierto, Salustiano García es una muy buena elección para el cartel del Consejo. Genial que el artista dijera que no comprendía cómo no lo habían designado antes. El equipo de Vélez ha estado muy fino, no así el del Ayuntamiento por cómo ha manejado su proceso de designación". Tercer golpe. El Ayuntamiento cobrará 116 euros por las bodas en el Salón Colón a partir de 2024. ¿Saben la tarifa de la Archidiócesis por el expediente de un matrimonio? 200 euros. Y ciriales arriba. Oído: "Qué bien sonaron, Fiscal, las marchas macarenas que eligió Mario Niebla del Toro para ambientar la cena de los premios Escaparate celebrada en el Patio de Banderas".