La Macarena será retirada del culto el próximo 12 de agosto para iniciar la restauración

Ya hay fecha en la Resolana para que los macarenos despidan, por unos meses, a su Virgen. La Macarena será retirada del culto el próximo martes 12 de agosto. La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Macarena ha informado de dicha decisión con objeto de que la imagen sea sometida al tratamiento de anoxia, supervisado y controlado por el restaurador Pedro Manzano Beltrán.

Estas labores se realizarán "en las dependencias de la Hermandad y estarán a cargo de Samitech, empresa especializada en anoxia -cuya patente le pertenece- y referente nacional en este tipo de tratamientos. La Hermandad ya ha solicitado ante la autoridad eclesiástica la autorización para la retirada del culto de la Sagrada Imagen", señala la corporación. El tratamiento de anoxia es el encargado de retirar o neutralizar la presencia de ataques xilófagos en la talla o evitar su reactivación.

Cabe recordar que @la anoxia es el primer paso en el proceso de restauración de la Sagrada Imagen de la Virgen de la Esperanza, tal y como se informó a los hermanos en el Cabildo General Extraordinario del pasado 29 de julio. Finalmente, la Junta de Gobierno expresa su compromiso de ir informando puntual y escrupulosamente a los hermanos del trascurso de este proceso", finaliza el comunicado.

En un principio, y si todo marcha según lo previsto, la imagen permanecerá unos tres meses retirada del culto, por lo que su vuelta se fijaría para mediados de noviembre. Si se descubren nuevas patologías o es necesario ampliar la restauración, las tareas podrían prolongarse hasta la próxima Cuaresma.