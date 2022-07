El milagro del Cristo de la Resurrección: "Estoy vivo y es gracias a él"

Una historia conmovedora. Oscar Caña Marín es un joven palentino de 32 años, que llegó a Sevilla hace seis por motivos laborales y decidió quedarse. Sus dos pasiones: la Semana Santa y las motos. En Palencia había sido músico desde muy niño, primero en la cofradía de la Vera Cruz, de la que es hermano, y después de la banda de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Cuando llegó a Sevilla, tenía claro que seguiría tocando y que sería en la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, la que había sido siempre la banda sonora de su vida.

El pasado 17 de febrero, cuando regresaba a casa, en moto, después de un ensayo, tuvo un grave accidente de tráfico en el que estuvieron implicados dos coches y su moto. A punto estuvo de perder la vida. "Por lo que voy sabiendo con el tiempo, fue muy grotesco, por decirlo de alguna manera", relata Óscar. Pasó las primeras 48 horas entre la vida y la muerte, luego tres semanas en la UCI del Hospital Virgen del Rocío y después otras tres en planta. Tenía rotos los pómulos, la nariz, las costillas, la pelvis, el fémur, las dos rodillas y un tobillo. Pasó la Semana Santa en el hospital y ha necesitado silla de ruedas. "Para mí fue desgarrador saber que mi banda estaba en la calle y yo no".

“Cuándo las cosas están mal, mal de verdad, siempre voy a Santa Marina a verle a él. Entonces, todo mejora”.No te preocupes, Óscar, hoy hemos venido nosotros por ti. Y entre estas paredes solo hay Vida. pic.twitter.com/B4BfRMAaFu — Virgen de los Reyes (@AgrupacionVR) February 18, 2022

Pudiera decirse que Óscar volvió a nacer aquella fatídica noche de febrero, hace ahora cinco meses. La vida se la salvó su casco, los médicos, y la divina providencia del Cristo de la Resurrección, de cuya cofradía se hizo hermano tras acompañarlo con la Agrupación Musical Virgen de los Reyes un Domingo de Resurrección. "Me llamó mucho la atención el estado del casco. No entendía cómo podía estar, para empezar, vivo y, para seguir, sin ninguna secuela escandalosa. Está tan rozado y golpeado que parece increíble que te lo pueda estar contando".

Jorge y Mingo, amigos y parte de su gran familia de Virgen de los Reyes, le devolvieron del casco que le salvó la vida con una pintura de la mano del Cristo de la Resurrección, realizada por el artista Jorge Montero López. "Vinieron a verme y me entregaron mi casco, que es digno de ver: lleno de sangre por dentro y totalmente destrozado, con la mano del Señor pintada a mano encima. Para mí fue una pasada. Estoy seguro de que yo a día de hoy estoy vivo por él".

Para Óscar, el Cristo de la Resurrección lo es todo. "Es muy especial. Las conversaciones que tengo con él son siempre para seguir adelante y siempre me acaba cambiando las cosas. Siempre que hay algo serio, importante, él está. La paz que transmite junto a la tranquilidad de haber vencido a todo es una pasada. Cuando algo va mal voy a Santa Marina que, casualmente también es la parroquia a la que pertenecía en Palencia, y salgo como nuevo. Si no es allí, no es en ningún lado".

Poco se puede añadir al testimonio auténtico y sobrecogedor de este joven palentino. Ahora sigue con la rehabilitación, "en las mejores manos", con esperanzas de volver pronto a la banda, "que a fin de cuentas son mi verdadera familia aquí en Sevilla". Poco a poco está comenzando a caminar. El 22 de octubre, que es la salida extraordinaria del Cristo de la Resurrección, desea estar recuperado para poder vestir su uniforme de Virgen de los Reyes "y agradecer todo este camino detrás de él". Detrás del Señor de Santa Marina, al que pudiera atribuirse el milagro de la salvación de Óscar. "A la vista está. Estoy vivo y es gracias a él".