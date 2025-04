Así es el paño de la Verónica de Montserrat 2025: el Gran Poder, orfebrería y sarga

La capilla de Montserrat acogió en la noche de este pasado sábado la presentación del paño de la Santa Mujer Verónica, otra cita imprescindible en el calendario artístico cuaresmal. La cofradía del Viernes Santo continúa enriqueciendo, y de qué manera, su particular colección, de sumo interés y notablemente heterogénea.

En concreto, el paño de este 2025 ha sido realizado por Ignacio Rangel de Arias que, con personalidad y originalidad, ha plasmado una obra interesantísima, de 80x90 centímetros, y realizada al óleo con acrílico, lápices pastel sobre sarga de algodón azul y orfebrería cosida con hilos de oro, representando estas últimas las características flores de lis y los castillos del paso de palio.

El paño de la Verónica de este 2025 / Ignacio Rangel

Así describe el autor su obra: Viernes Santo. Color de cielo en penitencia, azul profundo como los antifaces que custodian al Señor. El paño no cubre, revela. No borra, sino que graba en el alma el rostro del Gran Poder de Dios. En su entramado, joyería finamente ejecutada por Ana Cerrejón Lozano: castillos que guardan la fe, leones que rugen en silencio, flores de lis y cruces de Calatrava que velan el misterio. El paño es manto y es espejo. El Señor de Sevilla se refleja en la Hermanddad de Montserrat, y la Hermandad se prolonga en el manto de su Madre que hoy se hace paño. Santo y seña de una Hermandad que camina entre siglos, con la mirada firme en el rostro de Dios. Pintando un rostro con la misma alma de quién tallara al Señor de la Conversión, este paño no es sólo arte: es insignia, es seña de identidad del cortejo procesional que camina cada Viernes Santo por las calles de Sevilla. Cada trazo, cada capa, cada detalle es más que pintura: es fe hecha materia, es devoción hecha arte. Verónica, una obra que nace del azul de la Hermandad y busca ser plegaria en forma de imagen.

Y cierra: "Nada está al azar. Cada paso está pensado para honrar a Dios, en este caso bajo la advocación de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder. Porque el arte también es compartir".