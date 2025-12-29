Pedro Manzano realizará tareas de mantenimiento al Gran Poder de Camas

La hermandad sacramental de Camas ha informado en la mañana de este lunes de la puntual retirada al culto de la imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, con objeto de practicarle una serie de tareas de conservación. Estos trabajos serán desarrollados por el profesional Pedro Manzano Beltrán, en las propias dependencias parroquiales, por lo que la talla no abandonará en ningún momento las dependencias del templo de Santa María de Gracia.

De esta manera, en los próximos días la imagen regresará al culto en su lugar habitual, la capilla sacramental, que también fue intervenida el pasado mes de noviembre durante unas horas para la realización de labores de de mantenimiento. La talla de Jesús del Gran Poder fue realizada por el valenciano Francisco Marco Díaz-Pintado, en marzo de 1923, por encargo de doña Clotilde Fernández y don Agustín Gutiérrez, tal y como se recoge en el sudario. Fue intervenida severamente por Francisco Buiza en los años sesenta, cuando se eliminó un mechón que caía sobre su frente se dramatizó generalmente su rostro con la aplicación de numerosos regueros de sangre. También fue restaurado por Manuel Rodríguez en 1956, en 1997 por Antonio García y entre 2007 y 2008 por Miñarro.

La hermandad de Camas afronta un 2026 extraordinario con relación a su dolorosa titular, la Virgen de los Dolores, al conmemorarse el centenario de su patronazgo sobre el pueblo. Se desarrollarán diversos cultos como, por ejemplo, rosarios públicos por diferentes lugares del municipio así como una procesión gloriosa en el mes de mayo.