Regresan al culto los titulares de la Hiniesta y el Rosario tras las obras de urgencia en San Julián

Vuelta a la normalidad allá por la muralla. Las hermandades de la Hiniesta y el Santísimo Rosario han informado acerca de la reposición al culto habitual de sus respectivas imágenes titulares, toda vez que han finalizado las obras de "urgencia" que se han practicado en San Julián durante esta última semana.

En concreto, las tallas fueron retiradas del culto el pasado lunes debido a una serie de actuaciones en el templo, si bien en estas últimas horas ya han regresado a su lugar natural. En este sentido, los titulares de la Hiniesta (el Cristo de la Buena Muerte, la Virgen de la Hiniesta Gloriosa y Dolorosa y María Magdalena) fueron retirados al completo del público, mientras que la Virgen del Rosario, gracias al ofrecimiento de la corporación del Domingo de Ramos, ha recibido las oraciones en las dependencias parroquiales durante estas últimas horas.