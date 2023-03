Sábado Santo en Sevilla | Semana Santa Sevilla 2023

Aunque todo parezca consumado, la Semana Santa aún nos ofrece momentos imprescindibles de estos siete días que ya forman parte de la memoria y de nuestra vida un año más. Aunque la noticia la ocupa la celebración del Santo Entierro Grande, cinco cofradías realizan su estación de penitencia a la Catedral en esta jornada, que ha visto reajustado sus tiempos y horarios.

La Hermandad del Sol pedirá la venia cuarenta y cinco minutos antes de lo habitual, esto es, a las 16:30, y la Soledad de San Lorenzo debe abandonar la Catedral sobre las 22:40, una vez hayan discurrido todos los pasos invitados a la procesión general.

Algunas cofradías del día han modificado sus itinerarios. Es el caso de los Servitas, que saldrá a la misma hora pero suprimirá, a la ida, el transcurrir por Sor Ángela de la Cruz, convento que visitará a la vuelta. Por tanto, tomará las calles Doña María Coronel, San Pedro e Imagen para llegar a la hora establecida al palquillo de la Campana. Una jornada cuyas cofradías están más que consolidadas tras la instauración, en 1956, del Sábado Santo como jornada penitencial de la Semana Santa.

Procesiones del Sábado Santo en Sevilla

Como hemos apuntado anteriormente, este día salen cinco cofradías. La primera de ellas, El Sol, es la última en incorporarse a la nómina de la Semana Santa, cuando en el año 2010 alcanzaron por primera vez la Catedral desde el barrio del Plantinar. En el corazón del norte del centro histórico, por la collación de San Marcos, procesiona la Hermandad de los Servitas, que ha configurado en estas últimas décadas una cofradía con una impronta inconfundible. La Piedad es una de las obras más desgarradoras de la Semana Santa.

Desde María Auxiliadora, la Trinidad, fundada en el siglo XVI que procesionaba en el Jueves Santo y tiene como titular uno de los misterios más antiguos que se veneraban en la ciudad, el de las Cinco Llagas. El día se cierra con el Santo Entierro, la procesión "institucional" de Sevilla, y la Soledad de San Lorenzo, instauradora de un estilo a cuya imagen se fundaron otras tantas cofradías homónimas en toda la provincia, o antiguo Reino de Sevilla.

A las ocho de la mañana, desde Santa Marina, Sevilla acudirá al encuentro con Jesús Resucitado, hermandad que continúa creciendo y que está plenamente asentada en la Semana Santa.

Hermandades del Sábado Santo en Sevilla

La cofradía del Sol procesiona desde un barrio de escasa tradición cofradiera como es el Plantinar, pero continúa aumentando su patrimonio y apostando por su propio estilo. El paso de palio derrocha personalidad y es el único que representa la Sacra Conversación, esto es, la Virgen, San Juan y María Magdalena.

Tiene sus orígenes en una procesión del centro de la ciudad en los años treinta del siglo pasado. La cofradía servita experimenta su resurgir después de la guerra, y sobre todo con la inclusión de la dolorosa bajo palio, obra de Castillo Lastrucci y restaurada por Duqué de Luque, verdadero creador del estilo actual de la cofradía.

La Trinidad, muy vinculada al universo salesiano, procesiona con sus tres pasos desde la Basílica de María Auxiliadora. Aunque de manera general, a lo largo de su historia, procesionaba con la Virgen a los pies del crucificado, terminó por configurarse con un paso de palio y la inclusión del misterio del Sagrado Decreto, otro paso alegórico del día. Y tras el palio de la Esperanza, el Triunfo de la Santa Cruz, antesala directa de la Resurrección. Quince pasos distintos se unirán a la estación de penitencia del Santo Entierro Grande, que no se celebra desde 2004. Cierra el día la Soledad, icono que se ha mantenido inalterable en la Semana Santa.

La Resurrección continúa apostando por su ya no tan novedoso horario: salir a las ocho de la tarde y recogerse en torno a las cinco de la tarde, cuando vuelva a sonar Amarguras en el pórtico de Santa Marina.

Horarios e itinerarios del Sábado Santo

El Sol. Salida (12:00) plaza del Aljarafe, Virgen del Sol, Avión Cuatro Vientos, Enramadilla, avda. de La Buhaira, Clara Campoamor, Campamento, calle San Bernardo, avda. de Eduardo Dato, puente de San Bernardo, Demetrio de los Ríos, Puerta de la Carne, Santa María la Blanca, San José, plaza Ntro. P. Jesús de la Salud, plaza Ramón Ybarra Llosent, Muñoz y Pabón, Cabeza del Rey Don Pedro, Candilejo, calle Alfalfa, Jesús de las Tres Caídas, Cuesta del Rosario, Villegas, Álvarez Quintero, Entre Cárceles, Francisco Bruna, plaza de San Francisco, Granada, plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O’Donnell, CARRERA OFICIAL (16:30), plaza del Triunfo (lados Casa de la Provincia y muralla del Alcázar), Miguel Mañara, plaza de La Contratación, San Gregorio, plaza Puerta de Jerez, San Fernando, plaza Don Juan de Austria, avda. de Carlos V, Diego de Riaño, avda. de Málaga, Periodista Emilio Segura, Campamento, Clara Campoamor, avda. de La Buhaira, Enramadilla, Avión Cuatro Vientos, Virgen del Sol y plaza del Aljarafe. Entrada (22:15)

Los Servitas. Salida (15:20) Siete Dolores de Nuestra Señora, plaza de San Marcos, Bustos Tavera, Doña María Coronel, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL (16:51), Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, plaza del Cristo de Burgos, plaza de San Pedro, Imagen, Santa Ángela de la Cruz, Dueñas, Doña María Coronel, Bustos Tavera, plaza de San Marcos, Vergara, plaza de Santa Isabel y Siete Dolores de Nuestra Señora. Entrada (22:10)

La Trinidad. Salida (14:40) compás de la Basílica, María Auxiliadora, Mateos, Valle, Puerta del Osario, Escuelas Pías, plaza Ponce de León, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL 17:25), Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Villegas, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, plaza del Cristo de Burgos, Almirante Apodaca, Juan de Mesa, plaza Ponce de León, plaza Padre Jerónimo de Córdoba, Jáuregui, Valle, Verónica, Cristo de las Cinco Llagas, Sol, Madre Isabel de la Trinidad, María Auxiliadora y compás de la Basílica. Entrada (0:32).

La Soledad de San Lorenzo. Salida (19:30), plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, San Miguel, Trajano, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL (20:32), Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Aponte, Jesús del Gran Poder, Las Cortes, plaza de La Concordia, plaza de la Gavidia (lado oeste), Cardenal Spínola y plaza de San Lorenzo. Entrada (0:55).

El de 2023 no será un Sábado Santo al uso, el Santo Entierro comienza 45 minutos antes y finalizará 45 minutos después para dar cabida a la Procesión Magna de este año. El tiempo de paso de este completo cortejo será de 135 minutos.

El Santo Entierro. Salida (18:00) Alfonso XII, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL (18:17), Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Hernando Colón, plaza de San Francisco, plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O’Donnell, Campana, plaza del Duque de la Victoria y Alfonso XII. Entrada (23:45).

Los itinerarios aprobados ofrecerán interesantes e inéditas estampas el Sábado Santo. La Hermandad de Montesión, por ejemplo, regresará a la calle Feria por el Postigo, Molviedro, el Museo y San Andrés.

El Beso de Judas buscará su sede canónica por los Jardines de Murillo tras salir de la Catedral.

El Señor de la Sentencia regresará por San Luis a la basílica. El misterio del Señor de la Victoria de la Paz llegará a la Plaza de la Campana por los Jardines de Murillo, Santa María la Blanca, la Alfalfa, San Pedro, la Encarnación y Laraña.

El misterio de la Exaltación buscará la zona de San Juan de la Palma y la Alameda para acceder al inicio de la carrera oficial por la calle Trajano. El misterio de la Conversión del Buen Ladrón, de la Hermandad de Montserrat, tras salir de la Catedral, discurrirá por Temprado y Dos de Mayo para acceder a la calle Arfe en busca de Castelar.

El Cachorro llegará a la Campana por el puente que lleva su nombre, Marqués de Paradas, San Laureano y Alfonso XII. El Calvario, por su parte, volverá a la Magdalena por Francos, El Salvador, Cerrajería y Sierpes para cruzar a Rioja.

Aunque finalmente se descartó que los 15 pasos se reunieran en un punto de inicio fuera de la carrera oficial para que el cortejo pudiera verse al completo por el público en general, sí habrá varias zonas en las que habrá una alta concentración de cofradías. Unas de ellas es el eje de San Pablo, la Magdalena y Rioja. Por ahí pasarán San Gonzalo, la Tres Caídas, Montserrat, el Calvario y la Quinta Angustia.

Otro de estos espacios será la Alameda de Hércules, frustrado inicio del recorrido no oficial. Por ahí pasarán el Señor de la Sentencia, la Virgen de la Amargura, y el misterio de la Exaltación.

La Plaza del Salvador será otro de los puntos destacados. Allí se podrán ver estos pasos: la Coronación de Espinas del Valle, el Señor de Pasión, la Virgen de la Amargura, el Cristo de la Exaltación y el Cristo del Calvario.

La última zona destacada es el Postigo, aunque estará aforado por seguridad, como suele ser habitual en lo últimos años. Discurrirán por ahí: Montesión, San Gonzalo, Tres Caídas de Triana, el Cachorro y la Quinta Angustia.

El tiempo en Sevilla para el Sábado Santo

Cierto es que hace muchos años que la lluvia no aparece el Sábado Santo, pero no ha sido un día impoluto en este aspecto ni mucho menos. En no pocas ocasiones se han refugiado los Servitas en la Anunciación o la Trinidad en el Salvador, o se ha mojado la Soledad camino también de la sede de la Hermandad del Valle en 2008.

El último año sin cofradías en la calle fue el nefasto 2011, cuando el palio de Regla (Miércoles Santo) fue el último que pasó por la Campana.

Música y bandas del Sábado Santo en Sevilla

El Sol: Agrupación Musical Santa María de la Esperanza (Fraternitas, Polígono Sur), en la Cruz de Guía. Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol en el paso y la Banda de Música Nuestra Señora del Sol, en la Virgen.

Los Servitas: Capilla Musical San Telmo, en la Cruz de Guía. En la Piedad, la Banda de la Soledad de Cantillana y Banda Municipal de Coria del Río, en la Virgen.

La Trinidad: Banda Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras), en la Cruz de Guía. Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria (Las Cigarreras), en el Cristo y la Banda Santísimo Cristo Tres Caídas de Triana en el segundo paso de Cristo. La Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras acompañará a la Virgen.

Santo Entierro: Capilla Musical en el primer paso de Cristo. Coral polifónica Portuense y Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, en el segundo paso de Cristo y la Banda de Música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, en la Virgen.

Soledad de San Lorenzo: no lleva.

Dónde ver las hermandades del Sábado Santo

Cada cofradía en sí tiene su encanto, pero se puede incrementar aún más en según qué puntos del recorrido. El Sol es una cofradía cómoda de ver en líneas generales, pero su camino de ida por San Bernardo es idóneo para arrancar el día. Los Servitas cuenta con un entorno muy particular, por lo que es recomendable verla en los últimos metros de su recorrido, sobre todo en la Plaza de Santa Isabel.

El Santo Entierro por la Plaza Nueva es buena opción para disfrutarla con tranquilidad, mientras que el día termina en San Lorenzo con la Soledad y su entrada. La intimidad de la calle Boteros nos sirve como hermoso escenario para ver a la Trinidad.

Programa del Sábado Santo en Sevilla

El Sol nos llega desde el Plantinar por la Puerta de la Carne, que puede ser un buen punto para comenzar la ruta del Sábado Santo. Aunque su enclave icónico es la calle Sol, podemos acompañar a la Trinidad por la Puerta Osario antes de que caiga la tarde.

Posteriormente, los Servitas por la Alfalfa se postula como siguiente opción antes de desplazarnos a Tetuán para ver la cofradía del Santo Entierro.

A medianoche, a oscuras, se pondrá el broche de oro a la Semana Santa con la entrada de la Soledad.

Un recorrido por las iglesias del Sábado Santo en Sevilla

La joven parroquia de San Diego acoge a la cofradía del Sol, que aunque prepara pronto su salida procesional, acerca sus titulares a los cofrades que se acercan desde primera hora. Historia viva de Sevilla en María Auxiliadora, donde cuenta la leyenda que fueron martirizadas Justa y Rufina, santas patronas de la ciudad.

También en San Marcos, cuyos vestigios mudéjares aún se conservan en su bellísima torre. La Capilla de los Siete Dolores acoge los dos pasos de los Servitas.

En San Gregorio, vinculada a la Orden de la Merced, el Santo Entierro, y en San Lorenzo la Soledad, que fijó su sede en esta parroquia hace ya casi dos siglos.