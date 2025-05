San Diego de Alcalá acogerá la representación de 'Dido y Eneas' de Purcell

Una ambiciosa iniciativa cultural para promover la participación de fieles y vecinos en el epicentro espiritual del barrio. La parroquia de San Diego de Alcalá servirá de escenario para la representación de Dido y Eneas, una de las óperas más importantes del barroco. Será de la mano de Ottava Rima, que será la encargada de interpretar esta ópera en tres actos, con música de Henry Purcell, con libreto de Nahum Tate, basado en su obra Brutus of Alba or the enchanted lovers (1678) y en el libro IV de La Eneida (siglo 1 a.c.) de Virgilio. Fue estrenada en 1689 en el internado femenino Mr. Josias Priest de Chelsea (Londres).

Cartel de la representación de la ópera

Esta iniciativa "no es solo un espectáculo musical, es una muestra del firme compromiso de esta agrupación con la difusión cultural y artística, acercando la ópera a espacios donde la sensibilidad por la belleza y el arte sagrado es una constante", señala la parroquia. Bajo la dirección de Israel Moreno, la representación tendrá lugar el próximo viernes 23 de mayo, a partir de las 20:30, en el templo parroquial. Considerada la primera ópera nacional inglesa, relata la historia de amor entre Dido, reina de Cartago y el héroe troyano Eneas, y su desesperación cuando la abandona. Obra monumental en la ópera barroca, se recuerda como una de las más destacadas obras teatrales de Purcell. Se encuentra entre las primeras óperas inglesas (fue la primera ópera de Purcell), y debe mucho a Venus y Adonis, ópera de John Blow, tanto en estructura como en el efecto general. La entrada es libre hasta completar aforo.

Ottava Rima

Nace en Sevilla en 2007 por iniciativa de Alonso Salas Machuca, profesor de Coro hasta su jubilación en el conservatorio profesional de música Cristóbal de Morales de Sevilla, para fomentar la investigación, la recuperación, la interpretación y la difusión de la música del Renacimiento y el Barroco, especialmente de la polifonía sevillana del siglo XVI. Ottava Rima es hoy una agrupación vocal dirigida por el maestro Israel Moreno Rodríguez y formada por estudiantes y profesores de música de Sevilla que aborda escogidos programas musicales, abarcando desde el siglo XV al XVIII, para ser interpretados con rigor estilístico y criterios historicistas.

El grupo ha participado en numerosos ciclos de Música Antigua de nuestro entorno entre los que destaca el FeMÀS (Festival de Música Antigua de Sevilla) en 2016 y 2021, en el Pre-FeMÀS | Sevilla HIP Ensembles de 2019 y 2024 y colabora habitualmente con entidades públicas y privadas como la Diputación de Sevilla, la Fundación Cajasol o el Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. Ottava Rima propone desde su constitución un proyecto musical independiente dedicado a la interpretación y la difusión de la música histórica de los siglos XV a XVIII.

Su carácter formativo incide tanto en la instrucción individual como en la colectiva, ahondando en la técnica vocal apropiada para abordar estos repertorios, la asimilación de los distintos estilos musicales, el estudio de la retórica musical, la ornamentación y otros aspectos claves para una correcta interpretación de los repertorios escogidos, que incluyen obras muy significativas de grandes compositores de la historia de la música como Josquin, Morales Guerrero, Victoria, Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Cavalli, Purcell, Campra, Pachelbel o Bach.