"Seres de luz", el proyecto solidario de la agrupación de la Redención en colaboración con ANDEX

Una iniciativa que merece toda la difusión posible y que amplía la dimensión social -la más desconocida y más loable- de nuestras bandas. La Agrupación Musical de la Redención ha iniciado y abanderado un proyecto solidario denominado "Seres de luz" que, en colaboración con ANDEX, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, pretende seguir visibilizando y apoyando la investigación de esta terrible enfermedad. "Seres de luz" es el nombre de una marcha procesional compuesta por un autor anónimo, quien ha elegido a esta formación musical para su montaje e interpretación.

La idea del autor y la agrupación es que toda formación musical de cualquier índole, interesada en colaborar con el proyecto solidario y que quiera interpretarla, realice una donación de 100 € destinados a las diferentes necesidades de ANDEX y los pacientes. "Nosotros ya lo hemos hecho, y todo lo que vayamos recaudando aparte lo entregaremos a Andex el próximo Viernes de Dolores de 2024, en nuestra tradicional visita a los niños y niñas ingresados en la unidad de Oncología del Hospital Infantil del Virgen del Rocío". En esa visita, "un grupo de voluntarios de nuestra formación interpretan algunas marchas y charlan un rato con ellos, llevándoles un trocito de lo que está por venir en los días donde celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Además, vamos a poner una hucha en todas nuestras actuaciones de esta temporada, para intentar aportar un poquito más y concienciar a la sociedad de la necesidad de ayudar a estas familias, que tan mal lo están pasando. Animamos al resto de formaciones colaboradoras a hacer lo mismo", apunta la banda.

En la Redención no entenderíamos nuestra música sin los 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 que hay tras cada una de nuestras composiciones.Así nos contaba @emilioMSerna hace unos días cómo, porqué y para quién va dirigida “𝗦𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝘂𝘇”, de autoría anónima ya que su… pic.twitter.com/AE0iQs5tcK — La Redención (@AMRedencion) October 10, 2023

El compositor ha querido insertar un texto en la partitura para que los músicos no sólo interpreten la marcha, "sino que sientan que sale directa de su corazón e insuflar un halo de esperanza a estas familias". Dicho texto reza lo siguiente: "El miedo y la incertidumbre se apoderan de la situación... Estos ángeles no merecen oír ambulancias. Y aunque su corazón late fuerte, y sus pies pisan firme... Su entorno no alcanza a entenderlo. ¡Es injusto! Ahora el único deseo de todos es que suene la campana de los sueños... Por eso, todos se unen a la fuerza de nuestros Seres de luz... y aunque se recuerde aquella fatídica noticia con frecuencia... Ahora todas están dispuestos e ilusionados para ganar la batalla... Porque la fuerza de una familia unida, todo lo puede... Esta pesadilla llega a su fin. Porque es vencida, por LA CAMPANA DE LOS SUEÑOS... y nuestros SERES DE LUZ"

ANDEX y su actividad

La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía fue creada en 1985 por un grupo de padres y madres que estaban pasando por esta terrible experiencia de la enfermedad en uno de sus hijos, liderados por la Dra. Ana M. Álvarez Silván, jefa durante 30 años de la Unidad de Oncología Pediátrica delHospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Durante todos estos años, Andex ha desarrollado una maravillosa labor. Su objetivo general es la Atención integral a familias con un hijo menor (hasta 18 y mayores en casos de recaídas o secuelas) con cáncer. Los programas que realizan son:

Apoyo psicológico en el hospital y oficina, orientación social y laboral, ayudas económicas (traslados, farmacia, alojamiento, rehabilitación o fisioterapia; ayudas extraordinarias, radioterapia, TAMO, desplazamientos a otra comunidades o al extranjero...)

Acompañamiento diario del voluntariado, unas 90 personas en el hospital, en dos grupos: entreteniendo a menores y apoyo a padres; actividades de ocio dentro (magos, cuentacuentos, campeonato scalextric, cursos dibujo, ahora están padres con taller de punto), y fuera del hospital (excursiones, visitas, campamentos, un apartamento en la playa de Sanlúcar de Barrameda a su disposición todo el año...)

Actividades de sensibilización; Fomento de la investigación con formación de profesionales mediante convenios con el hospital, y construcción de infraestructuras, como la Unidad de Oncohematología. Este espacio fue inaugurado en 2002, y en el 2013, el Hospital de Día, para tratamiento ambulatorio de todos los menores de cualquier patología. Actualmente está en marcha un proyecto de Seguimiento de Secuelas y la construcción de una Unidad específica para adolescentes.

Atienden igualmente a familias cuyos hijos son tratados en otro Hospital de nuestra ciudad, el Hospital Virgen Macarena, referentes en Retinoblastoma (normalmente en niños de muy corta edad). Una iniciativa que potencia, más aún, el compromiso social de los colectivos relacionados con las cofradías y la presencia de los mismos en cualquier apartado de nuestro día a día.