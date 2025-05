¿Qué tiempo hará en Roma durante la procesión del Cachorro?

El paso del Santísimo Cristo de la Expiración ya se encuentra en Roma para la procesión magna por el Jubileo de las Hermandades. Se trata de una de las celebraciones destacadas del Año Santo Jubilar 2025, que reúne a cofradías de todo el mundo este fin de semana en la ciudad santa para vivir una experiencia espirtirual marcada por la fe, la misericordia y la penitencia.

La Gran Procesión tendrá lugar finalmente el sábado 17 de mayo a las 14:00 horas, tras la ratificación del adelanto de tres horas por parte del Ayuntamiento de Roma y el Dicasterio para la Evangelización. Pero ¿qué tiempo pueden esperar los devotos del Cachorro que han viajado a Roma para la ocasión?

Posibles chubascos en los días previos

La imagen del Cristo de la Expiración, que en estos momentos se encuentra en una carpa habilitada en la Piazza Celimontana, se trasladará a la Basílica de San Pedro desde el miércoles 14 al viernes 16 de mayo. Dicho templo albergará asimismo la imagen de María Santísima de la Esperanza de Málaga.

El miércoles 14 se esperan cielos con intervalos de nubes aumentando a nubosos durante la segunda mitad del día, con posibilidad de chubascos durante la tarde y temperaturas de hasta 26ºC de máxima, según la previsión del servicio italiano de meteorología. El jueves 15 predominarán los cielos cubiertos y se incrementa el riesgo de lluvias, al tiempo que descienden ligeramente las temperaturas. Ya el viernes 16, será un día soleado, sin grandes cambios en la temperatura, con una máxima agradable de 24ºC.

Cielos despejados y temperaturas agradables este sábado en Roma

La procesión magna que preside el Santísimo Cristo de la Expiración comenzará aproximadamente a las 14:30 horas del sábado 17 de mayo. A esa hora se esperan cielos mayormente despejados y una temperatura de 21ºC. El recorrido aprobado es el siguiente: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

En la vía Circo Massimo se instalará un palco de autoridades, a la que está previsto que la cabeza de la procesión, con la Cruz Patriarcal de la Hermandad Sacramental de Mafra (Portugal), llegue hacia las 17:00 horas. Entonces podrían aparecer intervalos nubosos y se alcanzará la temperatura máxima prevista para la jornada, de 22ºC.

Recorrido del Cachorro en Roma / Departamento de Infografía

La organización estima que el recorrido, 3,75 kilómetros, se complete en seis horas y media, lo cual significa que la cabeza de la procesión regresará a la Piazza Celimontana hacia las 20:30 horas. En este punto, se prevén de nuevo cielos despejados en Roma y una temperatura agradable de 18ºC.

El orden de las procesiones del Jubileo de las Hermandades en Roma será el siguiente: