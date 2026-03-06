Traslado de la Esperanza de Triana a la parroquia de Santa Ana: itinerario, horario y recorrido completo

La Hermandad de la Esperanza de Triana celebra este tercer viernes de Cuaresma, 6 de marzo, uno de los momentos más esperados del tiempo cuaresmal en Sevilla: el traslado de Nuestra Señora de la Esperanza a la Real Parroquia de Señora Santa Ana, una cita profundamente arraigada en la tradición devocional del barrio de Triana y que cada año congrega a numeroso público en sus calles.

Este acto se celebra con motivo del Solemne Septenario Doloroso en honor de la Virgen, uno de los cultos más destacados de la corporación. La dolorosa ya está preparadas para el solemne traslado que tendrá lugar en la tarde de hoy hacia la parroquia trianera. Para esta ocasión, Nuestra Señora de la Esperanza se presenta vestida de hebrea. La imagen se encuentra entronizada en sus andas de traslado, cuyo exorno floral está compuesto por helleburus, rosas, alhelíes, flor de cera, retama, lepidium y hedera, conformando un conjunto sobrio acorde con el tiempo litúrgico.

Para esta ocasión, la Santísima Virgen luce saya y manto de tercipelo, roja y azul respectivamente, juego que se estrenó en el año 2021, y un tocado de raso de seda y brocado italiano de finales del XVIII. Igualmente, porta el fajín que bordara Julián Torres en el año 2014 y que donara un grupo de hermanos. Nimbando su cabeza, aparece con la aureola de estrellas labrada por el taller de Orfebrería Triana en el año 2000 y, sobre el fajin, porta el ancla que reproduce otro anterior, que estaba datado a inicios del siglo XX.

El traslado comenzará a partir de las 20:30 horas, siguiendo el siguiente recorrido desde la Capilla de los Marineros: Pureza, Bernardo Guerra, Plazuela de Santa Ana, entrada en la Real Parroquia de Señora Santa Ana.

Una vez en el templo parroquial se desarrollarán los cultos programados dentro del Solemne Septenario en honor de Nuestra Señora de la Esperanza, cuyo calendario completo es el siguiente:

Del 8 al 14 de marzo de 2026: Solemne Septenario en honor de Nuestra Señora de la Esperanza. El último día se celebrará Procesión Claustral con Su Divina Majestad .

en honor de Nuestra Señora de la Esperanza. El último día se celebrará . 15 de marzo de 2026: Función Principal de Instituto, culminación del Solemne Septenario, durante la cual la hermandad realizará la Protestación de Fe en el ofertorio y posterior traslado de Nuestra Señora de la Esperanza de regreso a la Capilla de los Marineros.

Como ocurre cada año, cientos de hermanos y devotos acuden a esta cita, que marca uno de los primeros grandes momentos de la Cuaresma en Triana y mantiene viva una de las tradiciones más queridas por el barrio y por los fieles de la Esperanza.