Agenda cofradiera del tercer fin de semana de Cuaresma

El Señor de la Salud llegará hasta San Bartolomé en su Vía Crucis

Superamos ya el ecuador de la Cuaresma y numerosos cultos y actos continúan citándose en las rutas cofradieras. Te ofrecemos todos los detalles y la agenda de estos próximos días en Sevilla.

Como principal novedad, el Señor del Prendimiento de Los Panaderos recorre en Vía Crucis extraordinario las calles de la feligresía. También será trasladada la Esperanza de Triana este viernes a Santa Ana para el inicio del septenario.

Viernes

Pasión y Muerte. A las 20:45, Vía Crucis con el Cristo de Pasión y Muerte con el siguiente recorrido: Virgen de Fátima, Teniente Rodríguez Carmona, Manuel Rodríguez Alonso, Salado, Virtud, Trabajo, Manuel Rodríguez Alonso, Enrique Mensaque, Virgen de Fátima, Trabajo, Virgen del Prado, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen Inmaculada, Trabajo, Virgen del Mar, Virgen del Pino, Virgen de Fátima. La finalización de este culto está prevista a las 22:30 horas. Acompañará musicalmente la Capilla Musical “Gólgota”.

A las 17:30, solemne función. A las 18:30, rezo del Vía Crucis con el siguiente itinerario: Salida, Avenida Pedro Romero, Frascuelo, Guerrita, Manuel Luna, Eduardo García-Morato, Jerónimo Miura, Antonio Lara, Avenida Pedro Romero y entrada. Las Aguas. Sobre las 20:00, Vía Crucis con el Santísimo Cristo de las Aguas por el siguiente itinerario: Salida, Temprado, Santander, Morales Padrón, Matienzo, Habana, Tomás de Ybarra, Almirantazgo, Postigo, Dos de Mayo, Arfe, San Diego, Real de la Carretería, Rodo, General Castaños, Pavía, Dos de Mayo y entrada a las 22:15 horas.

. A partir de las 19:00, Vía Crucis extraordinario con Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento con el siguiente itinerario: Salida, Orfila, Plaza Fernando de Herrera, Parroquia de San Andrés, Cervantes, Plaza de San Martín, Viriato, San Juan de la Palma, convento Santa Ángela de la Cruz, Parroquia de San Pedro, Alcázares, Setas de la Encarnación (lado norte), José Gestoso y entrada a las 23:00. Esperanza de Triana. A las 20:30, traslado de Nuestra Señora de la Esperanza a la parroquia de Santa Ana.

A las 20:30, traslado de Nuestra Señora de la Esperanza a la parroquia de Santa Ana. La Misión . A las 19:30, solemne quinario al Santo Cristo de la Misión. Predicará don Alberto Jesús Campos Torres, vicario de Santa María Magdalena y arcipreste de San Isidro.

. A las 19:30, solemne quinario al Santo Cristo de la Misión. Predicará don Alberto Jesús Campos Torres, vicario de Santa María Magdalena y arcipreste de San Isidro. Torreblanca. A las 19:45, solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo Ante Pilato. Predicará fray Javier Rodríguez Sánchez, párroco de San Jacinto.

A las 19:45, solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo Ante Pilato. Predicará fray Javier Rodríguez Sánchez, párroco de San Jacinto. La Hiniesta. A las 20:00, en la Iglesia Conventual de Santa Isabel, solemne septenario doloroso a la Virgen de la Hiniesta. Predicará don Amador Domínguez, párroco de San Julián, Santa Marina y director espiritual de la Hermandad.

A las 20:00, en la Iglesia Conventual de Santa Isabel, solemne septenario doloroso a la Virgen de la Hiniesta. Predicará don Amador Domínguez, párroco de San Julián, Santa Marina y director espiritual de la Hermandad. Santa Genoveva. De 10:00 a 22:00, besamanos a Jesús Cautivo.

De 10:00 a 22:00, besamanos a Jesús Cautivo. El Dulce Nombre. Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús ante Anás a partir de las 20:00. Predicará don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Ntra. Sra. del Reposo.

Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús ante Anás a partir de las 20:00. Predicará don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Ntra. Sra. del Reposo. Los Estudiantes . A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Predica don Enrique Soler Gil, párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol de Jerez de la Frontera, terminando con exposición solemne del Santísimo Sacramento, bendición y reserva.

. A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Predica don Enrique Soler Gil, párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol de Jerez de la Frontera, terminando con exposición solemne del Santísimo Sacramento, bendición y reserva. Santa Cruz . A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Misericordias y Santa María de la Antigua. Preside don Juan Guzmán Ivanovich, vicario parroquial de San Juan Pablo II en Montequinto y capellán del Hospital El Tomillar.

. A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Misericordias y Santa María de la Antigua. Preside don Juan Guzmán Ivanovich, vicario parroquial de San Juan Pablo II en Montequinto y capellán del Hospital El Tomillar. La Sed. A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo de la Sed. Predicará don Pedro José Rodríguez Molina, cura-párroco de Santa María de Gracia y Nuestra Señora de la Fuente en Camas.

A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo de la Sed. Predicará don Pedro José Rodríguez Molina, cura-párroco de Santa María de Gracia y Nuestra Señora de la Fuente en Camas. Las Siete Palabras. Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Divina Misericordia, a las 20:00, con predicación a cargo de don Gregorio Sillero, cura de San Joaquín.

Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Divina Misericordia, a las 20:00, con predicación a cargo de don Gregorio Sillero, cura de San Joaquín. El Silencio. Como cada primer viernes de marzo, besapiés a Jesús Nazareno.

Como cada primer viernes de marzo, besapiés a Jesús Nazareno. Gran Poder. De 09:00 a 22:00, besamanos a María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso.

De 09:00 a 22:00, besamanos a María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso. La Soledad de San Buenaventura. A las 19:40, triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad, predicado por fray Joaquín Domínguez, director espiritual de la hermandad.

A las 19:40, triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad, predicado por fray Joaquín Domínguez, director espiritual de la hermandad. La Trinidad. A las 19:00, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas predicado por don José Carlos López Barba, coordinador Pastoral Juvenil de los Salesianos de la Trinidad.

A las 19:00, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas predicado por don José Carlos López Barba, coordinador Pastoral Juvenil de los Salesianos de la Trinidad. Cajasol . Exposición sobre Cayetano González. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

. Exposición sobre Cayetano González. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Cautivo de San Ildefonso. Apertura de la parroquia de San Ildefonso desde las 7:30 de la mañana.

Apertura de la parroquia de San Ildefonso desde las 7:30 de la mañana. Carmen de San Leandro. Vía Crucis con la imagen del Cristo de la Bondad por las calles de la feligresía, tras la eucaristía preparatoria que tendrá lugar a las 18:00, con el siguiente itinerario: Plaza de San Gabriel, Calle Cereza, Calle Avellana, Calle Manzana, Calle Jorge de Montemayor, Calle Manuel Villalobos, Plaza Divina Pastora de Capuchinos, Calle Dr. Jiménez Díaz, Calle Madre San Marcelo, Parroquia del Mayor Dolor, Calle Abuyacub, Calle Manuel Villalobos, Calle Correa de Arauxo, Cruza Calle León XIII hacia calle Purgatorio, Calle Purgatorio, Plaza de San Gabriel y entrada a las 21:00.

Vía Crucis con la imagen del Cristo de la Bondad por las calles de la feligresía, tras la eucaristía preparatoria que tendrá lugar a las 18:00, con el siguiente itinerario: Plaza de San Gabriel, Calle Cereza, Calle Avellana, Calle Manzana, Calle Jorge de Montemayor, Calle Manuel Villalobos, Plaza Divina Pastora de Capuchinos, Calle Dr. Jiménez Díaz, Calle Madre San Marcelo, Parroquia del Mayor Dolor, Calle Abuyacub, Calle Manuel Villalobos, Calle Correa de Arauxo, Cruza Calle León XIII hacia calle Purgatorio, Calle Purgatorio, Plaza de San Gabriel y entrada a las 21:00. Juncal . Besamanos a Jesús Cautivo de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, en la parroquia de San Diego de Alcalá.

. Besamanos a Jesús Cautivo de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, en la parroquia de San Diego de Alcalá. Círculo Mercantil . De 11:00 a 14 y de 17:00 a 21:00, exposición Estrenos y Restauraciones de la Semana Santa 2026.

. De 11:00 a 14 y de 17:00 a 21:00, exposición Estrenos y Restauraciones de la Semana Santa 2026. CaixaBank. Exposición fotográfica de Jaime Rodríguez, de 09:00 a 18:00, en la sede de la calle Sierpes 85.

Sábado

San Esteban . A las 19:00, Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, que visitará la iglesia de San Bartolomé, su templo fundacional.

. A las 19:00, Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, que visitará la iglesia de San Bartolomé, su templo fundacional. La Milagrosa. Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza a las 20:30 con el siguiente itinerario: Avenida Ciudad Jardín, Fernández de Rivera, Marqués de Nervión, Ceán Bermúdez, Cardenal Lluch, Juan de Padilla y Avenida de Ciudad Jardín.

Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza a las 20:30 con el siguiente itinerario: Avenida Ciudad Jardín, Fernández de Rivera, Marqués de Nervión, Ceán Bermúdez, Cardenal Lluch, Juan de Padilla y Avenida de Ciudad Jardín. La Misión . A las 19:30, solemne quinario al Santo Cristo de la Misión. Predicará don Alberto Jesús Campos Torres, vicario de Santa María Magdalena y arcipreste de San Isidro.

. A las 19:30, solemne quinario al Santo Cristo de la Misión. Predicará don Alberto Jesús Campos Torres, vicario de Santa María Magdalena y arcipreste de San Isidro. San José Obrero. Besamanos a Nuestro Padre Jesús de la Caridad.

Besamanos a Nuestro Padre Jesús de la Caridad. Torreblanca. A las 19:45, solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo Ante Pilato. Predicará fray Javier Rodríguez Sánchez, párroco de San Jacinto.

A las 19:45, solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo Ante Pilato. Predicará fray Javier Rodríguez Sánchez, párroco de San Jacinto. La Hiniesta. A las 20:00, en la Iglesia Conventual de Santa Isabel, solemne septenario doloroso a la Virgen de la Hiniesta. Predicará don Amador Domínguez, párroco de San Julián, Santa Marina y director espiritual de la Hermandad.

A las 20:00, en la Iglesia Conventual de Santa Isabel, solemne septenario doloroso a la Virgen de la Hiniesta. Predicará don Amador Domínguez, párroco de San Julián, Santa Marina y director espiritual de la Hermandad. La Estrella. De 10:00 a 20:00, besapiés a Nuestro Padre Jesús de las Penas.

De 10:00 a 20:00, besapiés a Nuestro Padre Jesús de las Penas. Las Aguas. Besapiés al Santísimo Cristo de las Aguas y besamanos a María Santísima del Mayor Dolor.

Besapiés al Santísimo Cristo de las Aguas y besamanos a María Santísima del Mayor Dolor. El Dulce Nombre. Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús ante Anás a partir de las 20:00. Predicará don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Ntra. Sra. del Reposo.

Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús ante Anás a partir de las 20:00. Predicará don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Ntra. Sra. del Reposo. Los Estudiantes . A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Predica don Enrique Soler Gil, párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol de Jerez de la Frontera, terminando con exposición solemne del Santísimo Sacramento, bendición y reserva.

. A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Predica don Enrique Soler Gil, párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol de Jerez de la Frontera, terminando con exposición solemne del Santísimo Sacramento, bendición y reserva. Santa Cruz . A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Misericordias y Santa María de la Antigua. Preside don Juan Guzmán Ivanovich, vicario parroquial de San Juan Pablo II en Montequinto y capellán del Hospital El Tomillar.

. A las 20:30, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Misericordias y Santa María de la Antigua. Preside don Juan Guzmán Ivanovich, vicario parroquial de San Juan Pablo II en Montequinto y capellán del Hospital El Tomillar. El Carmen. Besamanos a Nuestro Padre Jesús de la Paz en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30.

Besamanos a Nuestro Padre Jesús de la Paz en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30. La Sed. A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo de la Sed. Predicará don Pedro José Rodríguez Molina, cura-párroco de Santa María de Gracia y Nuestra Señora de la Fuente en Camas.

A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo de la Sed. Predicará don Pedro José Rodríguez Molina, cura-párroco de Santa María de Gracia y Nuestra Señora de la Fuente en Camas. Las Siete Palabras. Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Divina Misericordia, a las 20:00, con predicación a cargo de don Gregorio Sillero, cura de San Joaquín.

Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Divina Misericordia, a las 20:00, con predicación a cargo de don Gregorio Sillero, cura de San Joaquín. El Gran Poder. Besamanos a la Virgen del Mayor Dolor en horario de 09:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00.

Besamanos a la Virgen del Mayor Dolor en horario de 09:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00. La Soledad de San Buenaventura. A las 19:40, triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad, predicado por fray Joaquín Domínguez, director espiritual de la hermandad.

A las 19:40, triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad, predicado por fray Joaquín Domínguez, director espiritual de la hermandad. La Trinidad. A las 19:00, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas predicado por don José Carlos López Barba, coordinador Pastoral Juvenil de los Salesianos de la Trinidad.

A las 19:00, solemne quinario al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas predicado por don José Carlos López Barba, coordinador Pastoral Juvenil de los Salesianos de la Trinidad. Cajasol . Exposición sobre Cayetano González. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

. Exposición sobre Cayetano González. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Cautivo de San Ildefonso. A las 19:00, solemne triduo a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Preside don Geraldino Pérez Chaves, párroco de San Isidoro y San Ildefonso.

A las 19:00, solemne triduo a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Preside don Geraldino Pérez Chaves, párroco de San Isidoro y San Ildefonso. Círculo Mercantil . De 11:00 a 14 y de 17:00 a 21:00, exposición Estrenos y Restauraciones de la Semana Santa 2026.

. De 11:00 a 14 y de 17:00 a 21:00, exposición Estrenos y Restauraciones de la Semana Santa 2026. CaixaBank. Exposición fotográfica de Jaime Rodríguez, de 09:00 a 18:00, en la sede de la calle Sierpes 85.

Domingo