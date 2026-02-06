Tres alcaldes en el homenaje sorpresa al macareno Cabrero

Un homenaje sorpresa con tres alcaldes de la ciudad entre los asistentes destacados a un acto multitudinario. José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Macarena durante ocho años, ha recibido un reconocimiento a su labor promovido por varios hermanos de la cofradía y amigos íntimos del protagonista. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acudió a los salones de Robles Restaurantes, al igual que los socialistas Juan Espadas y Antonio Muñoz, los otros dos alcaldes de la ciudad con los que Cabrero se entendió en sus años al frente de la cofradía. El abogado Joaquín Moeckel pronunció un discurso que glosó la valía del ya ex hermano mayor, un cántabro que ganó dos elecciones y que hace muchos años se integró a la perfección en Sevilla.