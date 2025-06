Triana y la Magdalena viven sus procesiones del Corpus

Las mañanas de domingo de Corpus se viven con intensidad en la Magdalena y Triana. La devoción y el reencuentro con los vecinos, cada vez menos en la collación del centro de Sevilla, se unen en una mañana donde el calor ha sido la nota predominante y la conversación más oída la de la restauración de la Macarena.A un lado y al otro del Guadalquivir. La procesión sacramental organizada por la parroquia de la Magdalena tiene el sabor de lo clásico y la triste estampa de un centro cada vez con menos vecinos y más pisos turísticos. Unos forasteros que no siempre saben apreciar, por desgracia, el valor del paso del Dulce Nombre de Jesús, preparado de una manera exquisita por la hermandad de la Quinta Angustia o la impresionante Inmaculada ni la Custodia. Llegados a este punto, no estaría de más explicar no sólo a los forasteros, que cuando la Custodia pasa por delante, uno se arrodilla. Cuestión de respeto. Pero ese es otro cantar. Una procesión clásica en sus formas y modos donde la petalada en el interior del templo ha sido justo final.

El Corpus Chico de Triana es una fiesta del barrio y eso se nota en el numeroso público que estaba aguantando un sol de justicia en la plaza del Altozano. Dsde primera hora de la mañana las calle tenía más vida que nunca, a pesar del calor. No hay sol que valga cuando empieza a pasar la procesión. Los altares, el ambiente y los bares y cafeterías llenos con mesas donde el desayuno se mezcla con la primera cerveza pasada la hora del Ángelus, eso sí. Entre los altares, fue muy comentado el del papa San Juan Pablo II de la Estrella.

Un día, además de estreno de la marcha 1980 por Tres Caídas de Triana. Fue justo durante el paso de la procesión por la Capilla de los Marineros. Una composición dedidada al 45 aniversario de la banda que es obra de Manuel Alejandro González Cruz. Esta no fue la única novedad. La imagen del Dulce Nombre de Jesús, de la Hermandad de la Esperanza de Triana estrenó una túnica con bordados de la primera mitad del siglo XIX.