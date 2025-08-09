Una semana más, en El pájaro morado, repasamos toda la actualidad cofradiera, que viene marcada en esta ocasión nuevamente por las últimas noticias desde la Resolana. La Virgen de la Esperanza será retirada del culto el próximo martes 12 de agosto, con motivo del inicio de la restauración. En un primer lugar será sometida a un tratamiento de anoxia, siempre bajo la supervisión de Pedro Manzano y con la actuación de una empresa especializada.

Además, comentamos la feliz noticia llegada desde Roma, y es que el Vaticano ha autorizado la cesión de la iglesia del Sagrado Corazón y la Capilla de los Luises a la hermandad de Los Javieres para que pase a ser su nueva sede canónica, a falta ya de saber únicamente la fecha y el modo de traslado de los titulares. Por último analizamos la desvinculación de la hermandad del Divino Perdón y Virgen de los Reyes.