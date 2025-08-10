La Virgen de Montserrat irá en el palio de traslados del Rosario de Montesión en Cataluña

Será, sin duda, otra estampa memorable para la historia de las cofradías sevillanas. La Virgen de Montserrat procesionará en Cataluña con el palio de traslados del Rosario de Montesión. Así lo ha hecho saber la junta de gobierno que preside José Antonio Coto, indicando que la dolorosa del Viernes Santo "realizará el rosario matutino por las inmediaciones del Santuario de Montserrat, en el viaje del próximo mes de diciembre (D. m.) a la Abadía, en el palio de traslados de María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos", gracias a la gentileza de la hermandad de Montesión. Dicho rosario tendrá lugar el sábado 13, tras la misa que ocupará el arzobispo por la mañana.

El paso de palio de traslados, preparado para ser portado al hombro por los hermanos, es de terciopelo burdeos, realizado por José Ramón Paleteiro, y cuenta con ocho varales del juego antiguo de la hermandad, adaptados para este fin con una reducción de su altura, aunque de forma reversible. Además, se han utilizado faroles, candelabros y crestería adaptada por Manuel de los Ríos. El conjunto se completa con unos faldones de damasco negros. Este palio es el que suele usar de vez en cuando la dolorosa de la calle Feria para el rosario de la aurora del 1 de noviembre. Como curiosidad, en el año 2008, la Virgen visitó la Capilla de Montserrat.

Dicho conjunto será transportado de manera terrestre hasta Cataluña con las máximas garantías de seguridad.