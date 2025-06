El impacto de la cumbre de la ONU en Sevilla se cifra en más de 20 millones de euros

Más de 20 millones de euros. Esa es la estimación del impacto económico que recibirá la ciudad por la celebración de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, según los cálculos realizados por el Ayuntamiento de Sevilla. La presencias de más de 200 delegaciones oficiales de Estados miembros y organismos internacionales y de unos 4.000 representantes del sector empresarial, civil y académico supondrá una inyección directa en el tejido económico, además de una proyección internacional sin precedentes para la capital andaluza.

Lo cierto es que se espera la llegada de unos 12.000 participantes -que formarán 90 caravanas y se hospedarán en 49 hoteles aproximadamente- procedentes de todos los continentes. Una cifra que repercute directamente en la ocupación hotelera, la actividad en restaurantes y el consumo en comercios de proximidad. Además, numerosos congresistas prolongan su estancia, impactando en servicios turísticos y el empleo temporal asociado. No obstante, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reconocido durante el pleno celebrado esta mañana que habrá "problemas" de movilidad debido a la alta cifra de asistentes.

Sin embargo, no ha querido dejar pasar la oportunidad para hacer especial hincapié en que "todo el mundo va a estar pendiente de los contenidos que se traten en esa cumbre y hay que ser conscientes de que puede pasar a la historia por haber tomado importantes decisiones en materia de financiación".

1,53 millones para el dispositivo de Bomberos y Policía Local

La preparación de la cumbre y el refuerzo de los servicios públicos municipales han supuesto un importante esfuerzo presupuestario. El alcalde ha detallado que la partida de mayor cuantía se dirige al dispositivo de Bomberos y Policía Local, valorado en 1,53 millones de euros. Según ha adelantado este periódico, los policías locales de Sevilla cobrarán entre 600 y 720 euros extra por cada día de trabajo en la cita internacional gracias a un nuevo plan de productividad que permita reforzar el servicio entre el 30 de junio y el 3 de julio. Un esfuerzo responde a los requisitos de seguridad y protección civil que exige la celebración de una cita de estas dimensiones y relevancia internacional.

Además, se han presupuestado otras dos partidas concretas: una de 100.000 euros para la paralización y cierre temporal de obras públicas en puntos clave de la ciudad y otra asignación de 250.000 euros destinada a la empresa municipal de limpieza, Lipasam, que cubrirá el incremento de tareas de mantenimiento derivadas del aumento del flujo de personas y eventos paralelos. Para ello, se contará con un dispositivo extraordinario de refuerzo compuesto por 64 trabajadores.

Retirada de 525 contenedores de Sevilla Este y el Centro

Por lo pronto, los operarios de Lipasam ha retirado 460 contenedores de carga lateral y 50 contenedores de carga trasera, ha precintado 15 contenedores soterrados y ha quitado 387 papeleras entre Sevilla Este y la zona Centro. En Sevilla Este se han habilitado puntos de recogida de residuos y se ha llevado a cabo una campaña informativa sobre la ubicación de los puntos habilitados para el depósito de residuos. Por otro lado, en el casco histórico se han habilitado dos puntos fijos para el depósito de residuos y uno móvil.

La zonas afectadas por esta retirada de contenedores y papeleras se han delimitado siguiendo las indicaciones de Policía Nacional en el área de influencia anexa a la zona de seguridad en el entorno FIBES y al entorno del casco histórico. La duración del Plan especial que afectará a la movilidad, la seguridad y la limpieza será desde la 23:00 horas del día 27 de junio hasta las 01:00 h del día 2 de julio.

Confidencialidad en el contrato entre el Ayuntamiento y el Gobierno

En respuesta a la cuestión planteada por el portavoz socialista, Antonio Muñoz, sobre los detalles del contrato suscrito entre el consistorio hispalense y el Gobierno central para la organización de la cumbre, el alcalde, José Luis Sanz, ha explicado que "existe un acuerdo de confidencialidad por el que no se permite ofrecer más datos allá de que aparecen recogidos en la web del Palacio de la Moncloa". En este sentido, el primer edil ha indicado que "han aparecido cifras en los medios de comunicación que no son cercanas al beneficio que pudiera obtener Contursa, sino al coste que tiene la cumbre en su totalidad".

El alcalde ha finalizado su intervención enumerando los motivos -con dardo nacional incluido- por los que le gustaría que la cita internacional que arrancará el lunes pase a la historia: "El primero, porque no haya incidentes relevantes; por el contenido y las conclusiones a las que se lleguen y me gustaría que esta cumbre pasara a la historia por ser la cumbre en la que el presidente de España no hiciera el ridículo".