Sevilla tiene 'fichados' a más de 2.700 perros peligrosos

Rottweiler, Pit Bull Terrier, Doberman o Dogo Argentino son algunos perros que se pueden ver paseando por Sevilla, unas razas potencialmente peligrosas que deben de estar 'controlados' en el Colegio de Veterinarios de Sevilla, un registro que tiene fichados ya a 2.799 canes.

No obstante, se trata de una estadística aproximada, ya que no se puede saber de manera exacta cuántos perros peligrosos deambulan en la ciudad hispalense debido a dos factores. Por un lado, no todos los dueños registran a sus perros, y por otro lado, existen propietarios que cuando fallecen sus mascotas no los dan de baja o porque se trasladan fuera de Andalucía.

¿Cómo se clasifican?

La Junta de Andalucía los clasifica y define así:"Aquellos que sean empleados como animales de compañía y, con independencia de su agresividad, se encuadren en especies o razas que tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales".

De manera que el Colegio de Veterinarios de Sevilla y aquellos que están regulados en el Real Decreto 42/2008 y la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales, como canes peligrosos son los siguientes:

Pit Bull Terrier

La raza de perro Pit Bull Terrier tiene su origen en Estados Unidos y es descendiente del Bulldog inglés. Antiguamente se utilizaban esta raza del perro para peleas contra toros y osos. Sin embargo, esta práctica se prohibió, por lo que los aficionados a ese "deporte" empezaron a criar perros más ligeros para hacerlos pelear entre ellos.

Esta raza tiene un tamaño mediano, una altura entre 45 y 55 centímetros, con un peso entre 25 y 45 kilos. Principalmente se le considera perro peligroso por su musculatura y su alta actividad física, por lo que es necesario llevar un arnés y un bozal. El pelaje es liso y corto, y el clima recomendado para este perro es templado.

Aunque se le considere como un perro potencialmente peligroso (PPP) el Pit Bull Terrier es todo lo contrario, es ideal para estar con niños y en las casas, para realizar senderismo y como pastoreo. Es la raza potencialmente peligrosa con más presencia en la capital andaluza, 1003 perros.

Staffordshire Bull Terrier

Esta raza de perro, Staffordshire Bull Terrier, se encuentra muy ligada a la historia del Pit Bull Terrier, ya que el Staffordshire Bull Terrier también se utilizaba para pelear con osos y toros; y más tarde para pelear entre ellos.

Las características de esta raza es un tamaño mediano, una altura entre 35 y 45 centímetros, con un peso entre 10 y 25 kilos. Al ser más pequeño que el Pit Bull Terrier, destaca sus orejas y patas cortas, junto a su pelaje liso, fino y corto. Sin embargo, a pesar de ser más pequeño es más hábil y ágil, sin perder su musculatura, por lo que es recomendable utilizar un bozal.

El carácter de estos perros confunden con su musculatura, ya que son cariñosos y especialmente con los niños. Además de ser fieles, equilibrados e ideales para realizar deportes, porque necesitan una alta actividad física. Asimismo en Sevilla existen 224 reconocidos.

American Staffordshire Terrier

Esta raza es descendiente de los Terrier inglés, pero fue cruzado en Estados Unidos con dos perros también de combate, por lo que son más grandes y fueron utilizados para combates.

Las características de estos perros es un tamaño mediano, entre 43 y 48 centímetros, con un peso entre 17 y 20 kilos. Al ser más grande posee la fuerza de un bulldog y la agilidad de un terrier, y destaca su pecho ancho y bajo.

Como todos los perros considerados como peligrosos es necesario que lleve su bozal y arnés, y es necesario cuidarlo desde cachorro a relacionarse con las personas y demás perros sin excitarlo para que muerda.

El temperamento de esta raza es un compañero fiel y cariñoso, pero necesita espacios grandes para hacer ejercicio para mantener su equilibrio. 954 canes se encuentran examinados en el registro del Colegio de Veterinarios.

Rottweiler

El Rottweiler tiene su origen en la región alemana de Rottweil. Sin embargo, fue en el Imperio Romano cuando se produjo su raza, en el momento en el que los perros romanos se cruzaron con los perros de Rottweil. Estos eran conocidos como perro carnicero de Rotweil y se utilizaban para ayudar a los carniceros durante el faenado de las reses. Además de controlar a los toros y vacas más agresivos.

Esta raza tiene un tamaño grande, con una altura entre 55 y 70 centímetros, acompañado de un peso entre 45 y 100 kilos. Estos perros destacan por su robustez y su cuerpo atlético, junto a un carácter atento, calmado, inteligente y dominante.

A pesar de su gran cuerpo no es tosco, sino lo contrario es ágil, por eso necesita una actividad física media junto a un clima templado. Aunque es necesario que tenga bozal y pasearlo con arnés. Una raza que tiene 712 especies registradas en la capital andaluza.

Dogo Argentino

El Dogo Argentino es un perro de los más famosos de américa y la única raza argentina que no se ha extinguido. El origen de esta raza nace con un objetivo, para las luchas de perros en Argentina, que era el deseo del Doctor Antonio Nores.

En él buscaba mayor estabilidad y control del carácter, por lo que evolucionó y se orientó hacia la montería y la caza mayor, como la caza de jabalíes, pumas y zorros. Para conseguir todo aquello se cruzaron muchas razas, desde el bulldog inglés hasta el mastín español pasando por el bóxer.

Esta raza tiene un tamaño grande, con una altura entre 55 y 70 centímetros, acompañado de un peso entre 25 y 40 kilos. Estos perros necesitan una actividad física media y un clima caluroso.

A pesar de su pasado, esta raza son ideales para hacer senderismo, son inteligentes y cariñosos, aunque no hay que olvidar que deben de llevar el bozal y su arnés. Además en la ciudad hispalense obtienen 89 perros señalados.

Fila Brasileiro

Esta raza se desconoce su orígenes concretos, aunque se coincide que es un cruce entre perros con el fin de obtener un perro de trabajo, enérgico y fuerte para los colonos brasileños. También destaca tanto como guardianes de propiedades y del ganado como cazador de presas grandes.

Este perro tiene un tamaño grande, entre 55 y 70 centímetros, junto a un peso de 45 y 100 kilos. Esta raza necesita una actividad física media y un clima templado para su corto y grueso pelo.

El Fila Brasileiro destaca porque el cuerpo es más largo que alto, con un cabeza grande y fuerte. Además de ser perros inteligentes, sociables y fieles, pero necesitan un arnés y bozal cuando salgan a la calle. 44 canes de esta raza se encuentran reconocidos en Sevilla.

Tosa Inu

Esta raza tiene sus orígenes de la antigua provincia japonesa de Tosa, y su fin era pelear con otros perros. Para desarrollar la raza de Tosa Inu proviene de diversos cruces entre el perro nipón, Shikoku-ken, más bulldog inglés, mastín inglés, pointer, gran danés, san Bernardo y bullterrier.

Este perro tiene un tamaño grande, entre 55 y 70 centímetros, con un peso entre 45 y 100 kilos, por lo que necesita una actividad física media y un clima templado para su corto y grueso pelo. El Colegio de Veterinarios no tiene ninguna especie.

El Tosa Inu destaca por ser un perro inteligente, dominante y leal a la familia, por lo que es ideal para realizar senderismo y tener en casa. No obstante, se recomienda educarlo y sacarlo a pasear con correa y bozal.

Akita Inu

Esta raza tiene sus orígenes en Asia, especialmente en Japón, y no es más que un perro, sino que es un símbolo de buena salud, prosperidad y buena fortuna para la sociedad nipona. El origen de este perro proviene de la región de Akita, y se usaban para cazar osos, y más tarde para las peleas de perros.

El Akita Inu tiene un tamaño grande, entre 55 y 70 centímetros, con un peso entre 25 y 45 kilos. De manera que necesita una actividad física media y un clima frío para su largo pelaje.

Este perro destaca por ser un perro muy fiel, es una característica tan importante que incluso tienen un monumento nacional por la historia de Hachiko. Además de ser reservados y calmados a pesar de su musculoso y fuerte cuerpo. Además en la capital andaluza existen 62 canes registrados.

Doberman

Esta raza le debe su nombre a un recaudador de impuestos alemán, Louis Dobermann, que quería un perro guardián para que le acompañe en sus visitas. No se sabe con seguridad cual es su raza, pero para obtenerla se cree que hubo varios cruces, con el rottweiler, el pinscher alemán, el gran danés, el pastor alemán, el Manchester terrier, el galgo inglés y el pastor de pelo corto.

El Doberman tiene un tamaño grande, entre 60 y 71 centímetros, con un peso entre 29 y 40 kilos, por lo que necesita una alta actividad física. Además destaca su cabeza alargada, esbelta y un cuerpo musculoso.

Esta raza se utiliza como perro guardián, al igual como perros de rescate, policías, militares y para terapias. También se caracterizan por ser atentos, cariñosos con los niños y fieles a su familia, aunque no hay que olvidar que deben de ser paseados con bozal y correa. Sevilla tiene 223 reconocidos.

American Bully

Esta raza tiene sus orígenes en Estados Unidos, y existen cinco distintos tipos: American Bully Pocket, American Bully Classic, American Bully Standart, American Bully Extreme y American Bully XL.

El American Bully tiene un tamaño mediano, entre 45 y 55 centímetros, con un peso de 25 y 45 kilos, por lo que necesita una actividad física alta junto a un clima templado. Este perro destaca por ser poderoso, muy musculoso con unas patas y orejas cortas junto a una gran cabeza.

Detrás de este aspecto intimidante se encuentra un perro cariñoso, fiel y equilibrado para realizar senderismo, estar en casa y para vigilar el terreno. No obstante, es necesario educarlos bien y sacarlos a pasear con correa y bozal. La ciudad hispalense cuenta con 324 registrados.

¿Qué normas debe de cumplir el propietario?

Tener un perro es una tarea que se debe de cumplir con una serie de requisitos, como sacarlo a pasear, recoger los excrementos en la vía pública... Sin embargo, para tener un perro potencialmente peligroso se necesita una serie de normas más específicas, con el objetivo de obtener la licencia: