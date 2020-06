No son turistas, éstos no llegarán hasta este domingo a Sevilla. Los pasajeros que se desplazaron este viernes a la capital a bordo de un avión operado por Transavia procedente de Ámsterdam han viajado con una justificación, bien laboral o familiar, y tendrán que guardar una cuarentena de dos días, puesto que todavía no se han abierto las fronteras.

La noticia es otra: se trata del primer vuelo comercial de pasajeros de carácter internacional que llega a San Pablo desde el inicio de la pandemia. Y que se convierte en un símbolo del despegue para el que se ha preparado ya el aeródromo sevillano después de casi tres meses de parón.

No ha faltado expectación y el aterrizaje se ha convertido en un ensayo de la actividad que retomará la terminal a partir de este domingo, cuando se abran las fronteras, con algunas limitaciones, y Sevilla reciba de nuevo al turismo exterior. Para el 21 de junio hay programados ya dos rutas internacionales. El primer avión procedente del extranjero aterrizará a las 11:55 procedente de Amsterdam, la misma ruta que opera Transavia. Hace días que agotó toos los billetes. En sentido inverso despegará uno desde San pablo el una hora después, a las 12:55. El segundo vuelo del exterior con turistas llegará desde Londres-Standsted por la tarde. A las 21:05 tiene previsto el aterrizaje y media hora después se ha programado desde Sevilla la misma ruta de Ryanair, a la inversa.

El Aeropuerto de Sevilla se ha adaptado en las últimas semanas a los protocolos y medidas de prevención impuestas por la pandemia. Los viajeros que han aterrizado este viernes ya han visto las mamparas de protección en todos los mostradores y ventanillas de atención al público, señales vinílicas en el suelo que marca la distancia social recomendada, ordenan los espacios y recuerdan las medidas obligatorias, como es el uso de mascarilla y la higiene, para lo que se han distribuidos más de 60 dispensadores de gel hidroalcólico por toda la terminal. Pero, además, los pasajeros de este vuelo de Transavia deberían cumplir una cuarentena de 48 horas y cumplir con los protocolos de Sanidad Exterior. Así, a bordo del avión deberán haber rellenado un documento con sus datos personales que tendrán que entregar a su llegada al personal de Sanidad Exterior, con el objeto de que se les pueda hacer un seguimiento en caso de que alguno aterrice con síntomas sospechosos de Covid-19. Dicho personal hará un control de temperatura en el propio aeropuerto a todos los pasajeros como medida preventiva.