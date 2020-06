El domingo despegarán desde Sevilla siete aviones

El día 21 se podrá ya viajar libremente por todo el territorio español a países miembros de la UE y Reino Unido (excepto Portugal, donde la frontera permanecerá cerrada hasta el 1 julio. No obstante, el tráfico seguirá siendo en lo que resta de junio eminentemente doméstico. Si no hay cambios de última hora, el domingo 21 hay programados vuelos a Tenerife (de Vueling y Ryanair) y a Mallorca, Barcelona, Bilbao y Gran Canaria (Vueling), rutas que han estado operando semanas atrás, al igual que Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote y Valencia, que no operan en domingo. Y el único internacional es el de Ryanair a Londres-Stansted.