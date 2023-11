Miguel Belló, director provisional de la Agencia Espacial Española, defiende en Sevilla la creación de una Ley del Espacio

"Hay que proponer una Ley del Espacio en España. Existe en otros países y es fundamental para manejar nuestros propios presupuestos", así de claro se ha mostrado Miguel Belló, director provisional de la Agencia Espacial Española, durante la sesión inaugural de las jornadas de networking Crecimiento de la industria New Space en Europa. Oportunidades para Andalucía, organizadas por la Consejería de Industria, Energía y Minas en colaboración con Andalucía Aerospace y la Agencia Espacial Español. Configurar una normativa será una de las competencias que asuma la institución.

Belló, que es comisionado del PERTE aeroespacial, ha hecho especial hincapié en que más del 92% del presupuesto -unos 2.000 millones- está ya comprometido y próximamente estará totalmente en concurso o comprometido. En este sentido, ha desgranado los diferentes proyectos en los que la Agencia está implicada.

En primer lugar, el lanzador de pequeño satélites, que garantizará autonomía para no depender de terceros "cuando queramos poner objetos en órbita". "En Europa estamos en un momento crítico de lanzadores. El último se lanzó hace meses y, debido a la pandemia, el siguiente no estará listo hasta el año que viene", ha señalado y no ha dudado en recalcar que "de aquí a una década tenemos que cambiar el modelo y se abrirá muchas posibilidades para la industria".

El segundo gran proyecto es la Constelación Atlántica de observación de la Tierra, por su impacto en cuestiones como el cambio climático y desastres naturales, "a través de diferentes sensores". Un proyecto en el que colabora con Portugal y, probablemente, se sumen Grecia y Reino Unido. "El objetivo es preparar nuestra industria para fabricar satélites en cadena, se tendrá que parecer más a la industria de automoción", ha indicado.

La tercera gran línea del PERTE es el desarrollo de sistemas de satélite y terrestre para comunicaciones cuánticas: "Queremos ser el primer país que ofrezca este sistema de forma geoestacionaria, porque es más segura". "La transmisión de claves cuánticas tierras es muy limitada y se abren grandes oportunidades para Andalucía", ha explicado Belló.

La ciudad será "la cuna de contratación del espacio"

La semana que viene se celebrará una puesta de largo y escaparate para la Agencia Espacial Española y para Sevilla. El 7 de noviembre se desarrollará la reunión Informal Ministerial (RIM) de Competitividad (Espacio) -en el marco de la presidencia española de la Unión Europea- a la que asistirán más de cuarenta delegaciones entre países miembros de la UE, países invitados, miembros de la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras organizaciones del sector aeroespacial. También vendrán ministros de Iberoamérica e incluso la NASA.

De este modo, todo el ecosistema espacial de América y de Europa estará reunido en Sevilla durante una semana en la que Europa decidirá temas determinantes como el futuro de lanzadores o de la exploración. La Agencia Espacial también tratar de aumentar la colaboración con América.

"Desde la Agencia queremos ser un puente y apoyar a los posibles inversores. Otra oportunidad que se abre una oportunidad a nivel regional", ha señalado Belló. En este sentido, ha indicado que la institución "abrirá un puente territorial, porque las comunidades tienen algo que decir".

"El gran reto es lograr que el peso del sector espacial andaluz corresponda con sus capacidades

"El sector aeroespacial andaluz es innovador y cuenta con talento que bebe de las 16 facultades de ingeniería y por las empresas del sector. Estamos desarrollando una serie de 125 instrumentos que van desde incentivos para el desarrollo de proyectos hasta el establecimiento de protocolos de colaboración con las empresas de esta industria para generar un efecto tractor", ha anunciado Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.

En este sentido, ha señalado que su Consejería "elaborará en el primer semestre de 2024 una orden de incentivos que abarcará todas las fases de los proyectos, desde la ingeniería de concepto hasta la gestión, desarrollo y operación".

"Estableceremos protocolos de colaboración con las grandes empresas del sector espacial para la difusión de sus proyectos e iniciativas en Andalucía, así como para la búsqueda de socios tecnológicos e industriales andaluces", y para ello se va a elaborar un catálogo de empresas y entidades andaluzas del sector espacio con el fin de dar a conocer las capacidades existentes en la comunidad.

Del mismo modo, el consejero ha adelantado que se promoverán alianzas con entidades financieras para que abran líneas específicas de apoyo a los proyectos que se pongan en marcha en esta nueva industria y, junto a las principales entidades del sector, se va a crear un grupo de trabajo que se centrará en evaluar de manera continua la posición competitiva de Andalucía en el sector.

"Tenemos el reto común de posicionar al sector espacial andaluz en esta industria pujante", ha incidido Paradela, quien ha destacado la necesidad de colaboración y trabajo estrecho entre administraciones, en especial con la Agencia Espacial Española, con sede en Sevilla.