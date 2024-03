El sevillano Alfonso Ramírez de Arellano recibe la Cruz Blanca del Plan Nacional sobre Drogas

El psicólogo sevillano Alfonso Ramírez de Arellano ha sido condecorado con la Cruz Blanca de la Orden al Mérito que concede la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, un órgano del Ministerio de Sanidad. Esta distinción fue concedida a otras nueve personas y entidades de España que trabajan en el ámbito de la prevención y atención a las drogodependencias.

"Es un reconocimiento que me hace muchísima ilusión en primer lugar porque se valora a nivel nacional mi carrera profesional desarrollada fundamentalmente en Andalucía, y más concretamente en Huelva, y, en segundo, porque aunque he ejercido muchos años como psicólogo clínico y psicoterapeuta, creo que lo que se premia es la labor que he desarrollado en favor de la prevención de adicciones y de la promoción de la salud mental", valora el psicólogo. "Personalmente, siento que este premio llega en un momento muy oportuno porque estoy en el tramo final de mi carrera profesional, aunque pienso seguir participando en proyectos relacionados con la formación, la investigación y la divulgación", añade.

La Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas fue creada en 1995, coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación del Plan Nacional sobre Drogas. Se consideró que era el momento de crear estas distinciones para premiar a aquellas personas e instituciones, tanto públicas como privadas, que con su continuado esfuerzo, se habían hecho acreedoras del reconocimiento y recompensa moral y pública, que premiaba y estimulaba al mismo tiempo su permanente dedicación en su ejemplar trayectoria en el campo de la lucha contra las drogodependencias. La Orden al Mérito tiene tres categorías, oro, plata y cruz blanca. Esta última premia actuaciones que impliquen "ejemplaridad y significativa dedicación".

El reconocimiento a Ramírez de Arellano ha quedado plasmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con fecha del pasado 14 de marzo, y la insignia será entregada en un acto, cuya fecha y localización está aún por determinar.

Nacido en el sevillano barrio de Heliópolis, Alfonso Ramírez de Arellano es especialista en psicología clínica y psicoterapia de familia y ha trabajado como psicólogo clínico de adicciones durante más de 30 años. Hace más de 20 que desempeña sus funciones en la administración pública como psicólogo en un equipo de atención a las drogodependencias. Por su labor en este sector recibió el premio Reina Sofía 1989. Actualmente dirige el Servicio de Prevención Social de la Diputación de Huelva. También ha publicado relatos en revistas literarias y colabora con temas de divulgación en la prensa diaria. Su artículo Drogodrama y drogodependencia mereció el premio al mejor artículo de la revista europea Itaca en 1996. Además, es autor de varios libros sobre adicciones como Actuar localmente en (drogo)dependencias, Pistas para la elaboración de estrategias, planes y programas municipales (GID), Coaching para adictos o Integración y exclusión social (Atenea), Dramadependencia y, el último, Gramática de prevención de adicciones, un documento técnico con claves para la prevención local.

"En los preámbulos de los planes y en las declaraciones públicas se habla mucho de prevención. Parece de sentido común que sea mejor prevenir que curar, pero a la hora de la verdad presupuestaria no se invierten los recursos necesarios en ella. Al contrario, casi siempre ocupa un papel subordinado, cuando no marginal, respecto a la asistencia. Por eso es tan importante que este reconocimiento esté ligado a la prevención, como también los es que esté vinculado a las adicciones, porque una parte de los profesionales del sector tienen la impresión de que la ciudadanía ha perdido interés o la preocupación por ellas", contempla Ramírez de Arellano.