Alianza público-privada con 230 medidas para recuperar Sevilla en la era postCovid

Cuartro meses después de la firma de un primer acuerdo político para la reactivación social y laboral de Sevilla tras el Covid-19, un escudo social para afrontar los efectos de la pandemia, el alcalde ha presentado una nueva alianza que supone una ambiciosa respuesta de ciudad a la gestión de la crisis y que ha sido recibida por todos las instituciones que han participado en ella como un primer triunfo, pues se han antepuesto los intereses de las personas y la sociedad a cualquier otro.

Este documento se ha elaborado en el marco de los trabajos de la Comisión del Plan Estratégico Sevilla 2030 por parte de los principales agentes sociales y económicos y consta de diez líneas de trabajo y 230 medidas que comprometen a todas las instituciones, cada una en el ámbito de sus competencias y responsabilidades. Un trabajo compartido por las distintas Administraciones públicas y representantes del tejido económico y social de Sevilla, además de todos los grupos políticos. “Éste no es el Plan Estratégico del Ayuntamiento, es de todos, y si el resto de administraciones y la sociedad civil no ponen de su parte no será posible”, ha reiterado Espadas.

La intención se ayudar a que Sevilla mantenga su rumbo y salga fortalecida de esta crisis del coronavirus, repensando el modelo de ciudad y dejando atrás los errores del pasado. “No nos conformamos”, ha asegurado el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que ha presidido el acto de presentación, convencido de que las oportunidades que brinda también la crisis hará que la capital salga reforzada y genere empleo de más calidad.

La alianza se arma sobre diez estrategias donde sobresale la necesidad de un plan de inversiones públicas, un primer compromiso que pretende aprovechar los recursos de los Fondos de Recuperación Europeos y que se suma a otros.

En primer lugar, el acuerdo prioriza la salud y se enfoca a la necesidad de reforzar los planes de prevención de los rebrotes, con especial atención a los ancianos y poblaciones de riesgo. “La imagen de una ciudad cuidadora es un importante referente de futuro para Sevilla”.

Una ciudad cuidadora y defensora del Estado del Bienestar. Así, el segundo objetivo es realizar planes sociales integrales dirigidos a las zonas de menor renta y a los colectivos más vulnerables para “no dejara nadie atrás”.

Para mantener la actividad económica y empresarial, todos han coincidido en la necesidad de apoyar a las pymes, a la economía social y a los autónomos, que representan el 97% del total. “Más y mejores empresas suponen más y mejor empleo estable y de calidad y, por tanto, más resiliencia frente a la crisis”, se apunta en defensa de la lucha contra el fraude y la economía sumergida.

Junto a un plan de inversiones públicas, la alianza apuesta por apoyar a las iniciativas que creen empleo y para ello se ve como imprescindible la colaboración público-privada. “Espero que saquemos más jugo a todo lo que ya tenemos y nos coordinemos mejor”, ha apuntado Rafael Carmona, presidente del Puerto. En esta línea, Luis Pérez, director del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, ha recordado que la tecnópolis ha sabido ganarse un hueco en la economía de la ciudad y se ha comprometido a seguir sumando a la ciudad para convertir a Sevilla en una ciudad más moderna.

Una de las máximas del documento es la necesidad de ayudar lo máximo posible a los colectivos más vulnerables: los parados con cargas familiares que no reciben ayuda de ningún tipo, desempleados de larga duración sin prestaciones, los trabajadores de mayor edad que pierden sus empleos, las mujeres y los jóvenes.

Espadas ha insistido en que la salida a esta crisis tiene que ser aprovechada para renovar y transformar el modelo productivo. “Es el momento de reenfocar y reinventar la actividad económica de nuestra ciudad, potenciando actividades que generen gran cantidad de valor. Renovar el modelo productivo significa atraer nuevas empresas, sobre todo, en las nuevas industrias verdes y los servicios avanzados y promover el emprendimiento y la innovación, sin olvidar las actividades relacionadas con el turismo, el ocio y la cultura, uno de los pilares del auge de la ciudad”.

En la línea que ya trabajaba el Plan Estratégico antes de la pandemia, no se abandonan objetivos como la lucha contra el cambio climático y la contaminación y el fomento e las nuevas tecnologías, que se han revelado en estos momentos como un gran aliado tanto a nivel personal como profesional.

Para concluir, la alianza destaca su vocación metropolitana. “En su conjunto, Sevilla es una auténtica metrópolis de más de 1,5 millones de personas, la cuarta más importante de España tras Madrid, Barcelona y Valencia, con una renta media similar a la española. Además, este área es de las más dinámicas de toda España. Es necesario dar pasos firmes para propiciar la cooperación entre las administraciones públicas y crear una gobernanza metropolitana de Sevilla”, resume el documento.