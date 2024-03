"Altadis será un nuevo polo de atracción en Sevilla, como las setas de la Encarnación"

Con melena y gafas. Gustavo Marina está al frente de la empresa GM Paisajistas, que tiene, entre otros cometidos, encargarse de la reforma exterior e interna del antiguo complejo fabril de Altadis en Los Remedios. A este profesional lo respaldan 20 años de experiencia. Su firma se encuentra detrás de proyectos de gran envergadura, como el Six Senses de Ibiza y el centro de arte Bombas Gens, en Valencia.

Estos días se encuentra en Sevilla, donde ha presentado la nueva cara que en pocos años ofrecerá Los Remedios en la margen del río. Una zona verde donde primará la sombra, gracias al elevado número de árboles de los que dispondrá, más de 500.

En este proyecto ha tenido desde el principio una idea clara. "La sombra es un bien fundamental en Sevilla. Los parques ya no se miden por el número de árboles que se plantan, sino por la proyección de la sombra sobre el suelo", afirma en declaraciones a Diario de Sevilla. "El gran parque que levantaremos en Los Remedios tendrá, en total, 511 árboles, lo que equivale a 33.000 metros cuadrados de sombra. Cualquier ciudadano que vaya de este barrio al centro pasará por una zona donde el 71% está protegida del sol", asevera el paisajista, quien incide en que "no hay que olvidar que Sevilla necesita de esa sombra para vivir, puesto que se requiere de espacios de encuentro, habitables y amigables".

Urbanismo de vanguardia

La reforma de Altadis situará a la capital andaluza en el urbanismo de vanguardia, que supone una contestación contundente a esa arquitectura dura que ha predominado desde los años 90. "Hay demasiados espacios duros en todas las ciudades del mundo. Hemos pasado por una época marcada por este paisajismo, muy arquitectónico. Por contra, las corrientes actuales apuestan por infraestructuras verdes, totalmente consolidadas dentro de las ciudades y con una carga vegetal muy alta. Se trata de espacios blandos, frescos, con zonas que permitan tocar y tumbarse. Y con una sombra profunda", detalla Marina.

El urbanismo duro, emulado en todas las ciudades, ha llevado a que urbes históricas pierdan su personalidad. El paisajista apunta aquí a la obra del geógrafo Francesc Muñoz, con su libro titulado La urbanalización. "Este término significa que la mitad de los espacios urbanos son banales, ya que podrían estar en Sevilla o en Oslo. Todo el mundo reconocería las cinco franquicias que los conforman. Nuestro proyecto en la antigua Altadis tiene que ser Sevilla en estado puro, es decir, que los sevillanos se reconozcan en ese espacio", defiende.

¿Y qué tiene el proyecto de Altadis que lo identifique con la ciudad? "Lo primero, toda la infraestructura de la fábrica de tabacos. Se recoge la geometría del edificio El Cubo, la capilla... Estamos en un entorno totalmente vanguardista, con una arquitectura de primer orden, que se encuentra al lado del río y de Los Remedios". Una suma de tradición y novedad que no es sencilla. Marina lo reconoce: "es totalmente tangible que se trata de Sevilla, pero con trazos de modernidad. Un equilibrio nada fácil, que es lo que hace interesante este proyecto".

De espalda al río

La apuesta del grupo de inversión KKH supone acabar con una situación heredada de décadas, la de la ciudad de espaldas al río. "Durante más de 60 años la zona de Altadis ha sido privada y durante 17 no se ha podido entrar. En este caso, no es que Los Remedios haya dado la espalda al río, es que se ha visto obligado a ello. No se ha dado la oportunidad de tirar un muro de 290 metros lineales, una barrera que impedía a los niños de este barrio ver la dársena. Ahora es el momento de que Los Remedios se abra al río y de que Sevilla se abra a Los Remedios a través de la pasarela a construir y del circuito que se ofrecerá en el nuevo parque", argumenta este paisajista.

En la constitución del parque, el naranjo goza de gran presencia porque ya está. La idea de GM Paisajistas es disponer de "una gran cantidad de biodiversidad". "Partimos de una buena base, que es el arbolado actual. Nuestra idea es completarlo con ejemplares que aporten mucha sombra, especialmente con especies autóctonas", detalla Marina.

Además del beneficio medioambiental, como gran pulmón, el proyecto tiene un componente social y económico. "Será un nuevo centro para Sevilla", afirma tajante Marina, que confía en que este enclave posicione a la capital andaluza "a nivel internacional" y "al barrio de Los Remedios en Sevilla". "Será otro gran polo de atracción en la ciudad, al igual que las setas de la Encarnación lo fueron en su momento".