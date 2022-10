Álvaro Pimentel dimite como concejal, se da de baja de Ciudadanos y denuncia el ambiente "tenso" en el partido

Pimentel abandona Ciudadanos harto de las intromisiones del partido en el grupo municipal, formado por cuatro concejales. El abogado sevillano deja la portavocía, la militancia en la formación naranja y, por lo tanto, la actividad política. Hoy ha presentado los correspondientes escritos de renuncia y ha emitido un comunicado en el que denuncia la "tensión" y el ambiente" insostenible", pese a tener el apoyo de dos de los tres ediles restantes del grupo político. Se abre la enésima crisis en Ciudadanos, un partido en descomposición. El tiempo dirá si Pimentel es requerido por el Partido Popular, donde es apreciado por varios cuadros de mando, pero para eso habría que esperar a las próximas municipales. Ciudadanos exigía que abandonara la portavocía en noviembre, mientras que su pretensión era hacerlo el 31 de diciembre y continuar con su trabajo como edil. El acuerdo sobre el portavoz de grupo político es potestad de los concejales, pero el aparato del partido ha presionado considerablemente.

La carta íntegra de renuncia de Álvaro Pimentel es la siguiente:

"Hoy he presentado mi renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Sevilla, que será efectiva a partir de mañana, y también he tramitado mi baja como afiliado de Ciudadanos.

Se trata de una decisión que me he visto obligado a tomar ya que la dirección del partido se ha obstinado en mantener fija una directriz en la sucesión de la portavocía municipal que amenaza, en última instancia, con la apertura de un expediente sancionador.

En estas circunstancias, y ante la incomprensible negativa de la gestora autonómica de Ciudadanos de negociar una sucesión sensata, se me hace imposible desarrollar mi labor como concejal con el ultimátum de una cuenta atrás en marcha con la que no estoy conforme.

Como ya expuse al Secretario de Organización nacional y al presidente de la gestora autonómica, en una reunión mantenida el pasado 4 de octubre, el mero hecho de un cambio de portavocía no podía conllevar un cambio radical de la estrategia seguida durante estos tres años y medio, que siempre ha sido suscrita por los cuatro concejales. Tampoco debía conllevar decisiones drásticas con los asesores del grupo, contemplando incluso ceses en el mismo según se me informó en dicha reunión, y como también sostuvo, en una reunión mantenida el día siguiente, el concejal que va a ser propuesto como portavoz por la dirección de Cs.

Entendiendo lo desacertado de estos objetivos, y con la intención de que la transición fuese lo menos traumática posible para todos, he mantenido durante estas semanas que la fecha adecuada para realizar el cambio de portavoz fuese el 31 de diciembre de 2022. De todos los motivos, razonados y equitativos, he dado cuenta a la dirección del partido en todo momento. Su gestora autonómica ha conocido perfectamente desde el primer instante cuáles eran mi posición y mis argumentos porque siempre los he defendido públicamente.

Lamentablemente, la dirección de Ciudadanos y el concejal propuesto para sucederme como portavoz han preferido tensionar el contexto de la sucesión en el grupo municipal provocando una situación insostenible para todos y deteriorando tres años de trabajo común, responsabilidad y compromiso. Me entristece que los réditos personales y del partido estén por encima del interés general de los sevillanos, que es lo que siempre hemos sostenido durante este mandato.

Me marcho como concejal agradeciendo la labor de muchos afiliados de Ciudadanos en Sevilla que en estos días me han mostrado su apoyo, defensa y cariño. También quiero agradecer a todo el personal del Ayuntamiento la atención prestada para que pudiera desarrollar mi labor en las mejores condiciones en todo este tiempo",

Jamás pensé que tendría el inmenso privilegio de trabajar por y para Sevilla. Toda mi vida gira en torno a mi ciudad: aquí nací, aquí viven mis familiares y amigos, y aquí he desarrollado durante dos décadas mi trayectoria profesional como abogado. Devolver a Sevilla todo lo que me ha dado como sevillano es más que una obligación y una responsabilidad: es un honor que he intentado desarrollar con honradez y entrega.

Quiero por último mostrar mi reconocimiento a todos esos sevillanos que día a día, desde el anonimato, se desviven por los demás sin pedir nada a cambio, trabajando desde sus asociaciones, entidades y agrupaciones. Conocerles y remar con ellos en el mismo barco ha sido uno de los grandes regalos que he tenido como concejal y les agradezco también las muestras de apoyo que he recibido de ellos en estos días.