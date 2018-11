Susana Díaz aspira a distanciarse del pelotón que la hará presidenta

El cambio ha comenzado. Con o sin alternancia política, el Parlamento andaluz que saldrá de las elecciones del 2 de diciembre habrá puesto punto y final al bipartidismo. Como ha dicho Felipe González en Sevilla este jueves, lo único seguro es que habrá que pactar, sea mediante alianza parlamentaria, coalición de gobierno o pacto de investidura. Lo contrario es o una repetición electoral o una legislatura de pinza, con un Gobierno zombie atrapado en un Parlamento que quiere gobernar, pero no se atreve a hacerlo. Apunte muy andaluz: las dos últimas opciones, la repetición electoral y la pinza, fueron muy negativas cuando se han dado para las fuerzas que están llamada a ese acuerdo: Adelante Andalucía, suma de IU y de Podemos. Cuando Rajoy tuvo que repetir las elecciones generales, a Unidos Podemos se le perdieron medio millón de votos y cuando en Andalucía se alió con el PP para no dejar gobernar a Manuel Chaves, se hundió para mucho tiempo.

Adelante en Sevilla

Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, la izquierda al alimón, ha abierto la campaña electoral en Sevilla, en la sala TNT, con una velá: son los más andalucistas, mucha canción de Carlos Cano, blanca y verde, demasiada pena en su video de arranque. Pero están crecidos, el sondeo del CIS le coloca en el segundo puesto, muy cerca de PP y Ciudadanos, pero por delante. Esta posición le otorga una fuerza tremenda para negociar con Susana Díaz después del 2 de diciembre, pero aún no han explicado en qué consistirá su condicionamiento.

Más allá del CIS y de las cocinas de José Félix Tezanos, que va del crudo japonés a la plancha de vuelta y vuelta, pero sin guisar, lo que dibujan el conjunto de los sondeos publicados hasta ahora es que el PSOE gana, por mayor o menor ventaja, y le sigue un pelotón sin un líder definido, formado por el PP de Juanma Moreno, del Ciudadanos de Juan Marín y del Adelante de Teresa y Maíllo. Y hay coincidencia demoscópica en que la suma de PP y de Ciudadanos no llegará a los 55 escaños, que es la mayoría absoluta. No es imposible, los naranjas y los azules son los que más campaña están haciendo, los que han involucrado a sus líderes y los que aspiran a una mayor participación, pero, de momento, no dan.

Ciudadanos y PP en Málaga

No es casual que tanto Juan Marín, acompañado del talismán Inés Arrimadas, y Juanma Moreno, junto a Pablo Casado, hayan abierto campaña en Málaga, que es una de las provincias clave de estas elecciones. “El cambio está al alcance de la mano”, subrayó Arrimadas antes de comenzar su acto en Málaga.Teresa Rodríguez se presenta por esta circunscripción, donde puede darse un empate a cuatro. La otra donde los partidos están muy empatados es Cádiz. Que junto a Sevilla, por su población (aporta 18 escaños de 109), forman el eje de mayor concentración de escaños.

Susana Díaz en Granada

Susana Díaz, que es quien mejor conoce los secretos electorales de las circunscripciones, ha abierto en Granada, provincia cambiante, sísmica, incierta. Almería es fortín popular, con cierta tendencia a Vox (al menos, según chef Tezanos), y Jaén, Córdoba y Huelva forman el corredor socialista, donde a Ciudadanos le está costando más crecer. Antes de arrancar la campaña en Granada, Susana Díaz almorzó con Felipe González la aldea del Rocío, con vista a la marisma. Se trataba de un homenaje al ex presidente del Gobierno de una agrupación local socialista, y el lugar fue un restaurante que Díaz frecuenta en sus visitas a este santuario. Incluso una revista del corazón llegó a fotografiarla el día de reflexión de las elecciones de hace tres años y medio allí, en el Rocío.El 3 de diciembre habrá que comenzar a hablar bastante, y con la vista puesta en el 27 de diciembre, que es el día que se elige al nuevo presidente del Parlamento. El cambio se comenzará a visualizar entonces, con una persona que, probablemente, no será socialista.