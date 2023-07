Aprobadas obras de conservación y consolidación en San Isidoro del Campo

La Comisión Provincial de Patrimonio, en la sesión celebrada esta mañana presidida por la Delegada Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Ortiz, ha dado cuenta de un total de 26 expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico, en los que han estado trabajando los técnicos de la delegación de Turismo, Cultura y Deporte en las últimas semanas según el orden del día previsto para ello desde la sesión anterior. De los temas examinados 14 corresponden a Sevilla y 12 a la provincia, concretamente a las localidades de Alcalá de Guadaíra, Carmona, Estepa, Los Molares, Marchena, Marinaleda, Osuna, Santiponce y Utrera.

En Santiponce, Patrimonio ha informado favorablemente sobre el proyecto de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para la ejecución de obras de conservación y consolidación integral de las edificaciones denominadas Zona 2: pósito y almazara del Monasterio de San Isidoro del Campo.

Este proyecto, que se enmarca en una intervención de mayor calado, tiene por objetivo último la recuperación del monasterio en su más amplio significado, por lo que necesariamente ha de pasar, primero, por su consolidación estructural como primer paso para detener el avanzado estado de deterioro en el que se encuentra, que garantice su adecuado mantenimiento y permita, en su momento, la obligada restauración de tan importante BIC, monumento de trascendencia internacional, en todas sus dimensiones.

Tras el análisis del proyecto, Patrimonio entiende que las actuaciones en él definidas son acertadas y compatibles con la adecuada recuperación de los valores patrimoniales del BIC. En cuanto a la propuesta de intervención, describe la metodología y los criterios que rigen la actuación desde el punto de vista teórico y técnico, sin que ello incida negativamente sobre los referidos valores culturales que justifican la protección, tanto del elemento a tratar como del bien en su conjunto. Teniendo en cuenta que los materiales utilizados son similares, manteniéndose los sistemas constructivos empleados, estando ambos suficientemente contrastados en la práctica.

Accesos a la iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla

De entre todos los expedientes examinados, cabe destacar que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha informado favorablemente la intervención y el proyecto de recalce y rehabilitación de los accesos a la iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla. Las obras de rehabilitación y restauración que se están desarrollando desde 2019, en estos momentos se se dedican a la renovación de la solería de la iglesia, que, además, están muy próximas a su conclusión, y lo que se plantea en estos momentos es mejorar notablemente la situación que presenta el acceso al templo.

La iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla, consta de tres puertas de acceso público, pero es la fachada exterior oeste, la que se sitúa en la Avenida de la Constitución, la única de las tres que se establece como acceso independiente posible para la actividad parroquial, y de la que dependen los fieles asistentes al culto. Este espacio previo cuenta con tres escalones para salvar la diferencia de cota entre la correspondiente al exterior en las gradas de la Avenida de la Constitución y la que corresponde al interior del templo. Lo que propone el proyecto aprobado es que, una vez que se desmonte cuidadosamente el pavimento existente, se repongan las piezas de manera que pueda albergar oculto en su interior un mecanismo de rampa móvil que facilite la necesaria accesibilidad a la iglesia, y respetando las cualidades arquitectónicas del espacio.

Patrimonio ha informado favorablemente el proyecto de instalación de líneas de vida en el Real Alcázar de Sevilla. Este proyecto tiene como objetivo dotar de soluciones alternativas para la seguridad de cubiertas, murallas, torres, adarves, etc... del monumento, encaminadas a posibilitar los trabajos de mantenimiento y limpieza de zonas no accesibles con medios ordinarios. Se trata pues de instalaciones orientadas a ser utilizadas por personal especializado en trabajos verticales —como alpinistas—, no siendo adecuadas para su uso por parte del personal encargado del mantenimiento ordinario del Real Alcázar.

Actuaciones en Alcalá, Carmona y Los Molares

En Alcalá de Guadaíra Patrimonio ha informado favorablemente el proyecto para la mejora de la accesibilidad y seguridad del Castillo para facilitar su uso turístico. El Castillo cuenta con un personal controlador de acceso que permite la apertura y cierre del mismo y el control de los visitantes 6 días a la semana. Teniendo en cuenta que el Castillo es una fortaleza, no cuenta con espacios cerrados, de manera que esta circunstancia dificulta notablemente el control del acceso, puesto que el personal debe prestar este servicio a la intemperie, por lo que el proyecto contempla la fabricación e instalación de una caseta para facilitar el control de acceso de personas, evitar actos vandálicos y mejorar las condiciones laborales de los controladores.

En Carmona, Patrimonio ha informado favorablemente la realización de obras de emergencia por desprendimientos del revestimiento del intradós del arco de acceso de vehículos de la Puerta de Sevilla. Según el informe aprobado, este concluye que la obra es necesaria debido “al completo estado de deterioro por la falta de adherencia generalizada a la base, del nulo interés patrimonial de dicho revestimiento por ser de reciente ejecución y del grave riesgo que supone su caída para personas y vehículos, se cree necesario se proceda de modo urgente a la retirada completa del mismo y a su sustitución por un mortero de cal que evite el deterioro del tapial que conforma la base”.

Por último, Patrimonio ha informado favorablemente el proyecto de cubrimiento del Dolmen de Cañada Real en Los Molares, cuyo objetivo es la protección del dolmen ante las inclemencias climáticas y de posibles actuaciones vandálicas, así como conseguir la integración arquitectónica dentro del contexto urbano mediante una intervención muy poco invasiva con el medio natural, para conseguir su puesta en valor y dotarlo de la accesibilidad necesaria para su divulgación cultural y difusión social.