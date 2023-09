El Ayuntamiento de Sevilla sigue sin gestión on line dos semanas después del ciberataque

Realizar una gestión a través de los servicios telemáticos del Ayuntamiento de Sevilla sigue siendo imposible dos semanas después del ciberataque. El gobierno de José Luis Sanz tenía previsto que este martes 19 de septiembre se activara este tipo de trámite, pero como ha podido comprobar Diario de Sevilla, dicha alternativa aún no se encuentra disponible. El delegado de Hacienda, Participación Ciudadana y Transformación Digital, Juan Bueno, confía en que todo se solucione "las próximas horas".

Dos semanas sin poder hacer una gestión municipal a través de internet. La recuperación de los servicios informáticos en el Ayuntamiento de Sevilla dura ya medio mes. El regidor hispalense declaró, días después del hackeo, que la prioridad para su equipo era que esta situación no volviera a producirse. Por tal motivo, había que analizar bien lo ocurrido, qué condiciones de seguridad habían fallado y adoptar las medidas necesarias para que no se repitiera.

"Trabajamos para minimizar la posibilidad de un nuevo ataque", explicaba el pasado jueves el concejal Juan Bueno en la última rueda de prensa que ofreció sobre este bloqueo informático. En dicha comparecencia, el edil del PP insistió en que lo fundamental para el gobierno local es "priorizar las medidas de seguridad". Con tal fin, se había llevado a cabo "un proceso de segurización en tiempo récord". Apuntó también cifras importantes. Casi 4.000 equipos se habían visto afectados por el ciberataque en 175 sedes municipales.

Dos fases de recuperación

A partir de entonces comenzaba el proceso de recuperación, dividido en dos fases. Una primera, que empezaba el pasado jueves 14 de septiembre, cuando se recuperaba la intranet del Ayuntamiento, lo que permitía realizar trámites electrónicos en las sedes municipales. Hasta entonces los ciudadanos acudían a ellas y dejaban registradas su petición, pero no se podían gestionar por el ciberataque.

Bueno avanzó que a partir del martes 19 de septiembre, incluso antes, se activaría la gestión on line, lo que permite a cualquier sevillano realizar un trámite desde su domicilio o teléfono móvil. Sin embargo, esta jornada ha llegado y tal posibilidad no existe. Este periódico lo ha comprobado al intentar acceder a la plataforma para la solicitud telemática, servicio que ofrece la web de los puntos de atención ciudadana en los distritos. Al pinchar en el referido enlace y tras varios segundos en blanco, la respuesta de internet es idéntica a la de estos últimos 14 días: "No se puede acceder a este sitio".

Lo mismo ocurre si se intenta entrar en la web oficial del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org), donde a las seis de la tarde de este martes también aparece la misma respuesta. Sin posibilidad de entrar en ella.

"A partir de hoy"

Juan Bueno, en declaraciones realizadas este martes, ha vuelto a recordar que la intranet municipal ya se ha recuperado, lo que permite trabajar con los sistemas informáticos a los trabajadores. Los servicios on line comenzarán a hacerlo "a partir de hoy". Ha añadido, incluso, que podían estar operativos "las próximas horas".

Lo cierto es que, por ahora, no hay aún fecha definitiva para que la gestión telemática esté activada por completo. Un bloqueo que dificulta los trámites que los ciudadanos han de realizar y que obliga a desplazarse a las sedes oficiales. Debe recordarse en este punto que una de las novedades con las que comenzó el nuevo curso fue la posibilidad de acudir a las oficinas de atención de los distritos sin necesidad de tener cita previa. Eso sí, sólo en el turno de mañana.