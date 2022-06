El Ayuntamiento de Sevilla aclara que el programa de inserción sociolaboral Eracis se ha ejecutado en su totalidad

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha aclarado este jueves que el programa para la inserción sociolaboral Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), que se encuadra a su vez en el Plan Local de Zonas Desfavorecidas, ha sido ejecutado “en su totalidad” en la ciudad de Sevilla y que la Junta de Andalucía no ha permitido que el sobrante después de la ejecución del mismo, de aproximadamente 690.000 euros sobre 17,75 millones de euros de presupuesto total, no ha podido ser utilizado ante la negativa de la Junta de Andalucía, canalizadora de los fondos europeos, a modificar este programa, extenderlo hasta finales de este mismo año o admitir otro proyecto social alternativo, tal y como habían solicitado en reiteradas ocasiones el Ayuntamiento de Sevilla, otros muchos ayuntamientos con barrios desfavorecidos y las entidades sociales.

“Por tanto, el PP está mintiendo y actuando de mala fe en cuanto a la ejecución municipal del Eracis. No sólo se ha ejecutado íntegramente, sino que el remanente queríamos utilizarlo para seguir desarrollando proyectos sociales y la Junta de Andalucía no lo ha autorizado”, ha explicado Flores. “Este problema del no uso de los remanentes no sólo afecta al de Sevilla, sino a otros muchos de los ayuntamientos andaluces con barrios desfavorecidos y que solicitaron fondos Eracis, a los que la Junta deja tirados porque, además, no ha logrado captar otros fondos europeos para dar continuidad al Eracis”, ha detallado.

“Es el Partido Popular local quien debería pedir explicaciones a la Administración autonómica sobre el porqué no permite al Ayuntamiento de Sevilla ni a otros ayuntamientos andaluces las alternativas para agotar los recursos disponibles. Ni atiende las demandas de este Ayuntamiento ni atiende a las de las entidades sociales que trabajan a pie de calle en los barrios desfavorecidos”, ha reiterado Juan Manuel Flores.

“Sevilla no sólo se ha cumplido la totalidad de los objetivos marcados por el Fondo Social Europeo, sino que este recurso para las seis zonas desfavorecidas de la ciudad nos ha permitido abordar con mayor amplitud las consecuencias sociales, laborales y económicas derivadas de la pandemia por la COVID-19”, según ha abundado el delegado.

Sevilla desarrolla desde junio de 2019 y durante tres años el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, en el marco del Eracis, programa cofinanciado por el Ayuntamiento y subvencionado por el Fondo Social Europeo a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

El Eracis se concreta en tres grandes objetivos: realización de itinerarios de inclusión sociolaboral –“que hemos cumplido al 100 %”, ha insistido Flores–, apoyo a los servicios sociales comunitarios y desarrollo en sí del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas con atención a familias, acciones de refuerzo educativo, nuevas Unidades de Día para la infancia y adolescencia en situación o riesgo de exclusión social específicas, actuaciones contra el absentismo o el fomentar el uso adecuado de viviendas y su entorno. “Son algunas de las iniciativas en materia de inserción sociolaboral, salud y educación y que revela la gran tarea que se ha afrontado en Sevilla con el plan Eracis”, ha concluido el delegado.