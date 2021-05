El Ayuntamiento de Sevilla 'pierde' el solar de los Humeros que pasa a ser residencial

El Ayuntamiento de Sevilla ha perdido un solar en pleno casco antiguo que, tras una sentencia judicial, deberá volver a su antiguo propietario. Así lo ha denunciado este martes el Partido Popular, que ha explicado en una nota que en la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha tomado conocimiento de la sentencia que obliga al Ayuntamiento a devolver un solar a su antiguo propietario tras no haber ejecutado proyecto municipal alguno desde su expropiación forzosa en 1991.

Beltrán Pérez, portavoz municipal de los populares, ha recordado que, pese a encontrar "un Ayuntamiento en bancarrota", el gobierno del Partido Popular proyectó en la zona la construcción de unos juegos infantiles y el cerramiento del solar para convertirlo en plaza de uso y disfrute de los vecinos. “Un proyecto que se dejó redactado, presupuestado y con el consentimiento de la Junta de Andalucía pero que cuando entró el gobierno del señor Espadas metió en un cajón para olvidarse de él”, explica Pérez.

“Espadas, además, incumple su propio programa electoral con el que concurrió a su primer mandato en el que ya se comprometía a construir en la parcela unos juegos infantiles, que nunca se hicieron. También prometió un centro de mayores que tampoco se construyó”, ha insistido el portavoz popular.

El Partido Popular ha explicado que la nueva sentencia judicial obliga a devolver el solar a su antiguo propietario que, además, obtiene una reducción del 5% en la indemnización restitutoria cifrada en 368.898 euros. También, el propietario obtiene un cambio en la calificación,"por lo que la ciudad pierde un suelo SIPS, de interés público para convertirse en privativo residencial (CH), que no aporta ningún beneficio a los vecinos del casco antiguo".

“Espadas le hace perder a la ciudad un suelo de interés público en pleno Casco Antiguo, el distrito en el que se hacen más necesarios por la falta de parcelas municipales de este tipo”, indica Pérez. “La capacidad del Espadas para vender humo choca frontalmente con la pobre hoja de resultados que arroja su gestión”, añade el portavoz popular.

“Ahora, sin embargo nos vemos en la situación de que, no solo, perdemos un solar, sino que, además, Urbanismo deberá asumir las costas del proceso”, concluye Beltrán Pérez.

El gobierno dice que es un conflicto anterior a Espadas

Por su parte, el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, ha subrayado que la parcela de San Laureano lleva años bloqueada por un conflicto judicial que se inició antes de la llegada al gobierno de Juan Espadas y eso ha impedido que en los últimos años se le haya podido dotar de ningún uso. De hecho, en 2017 ya una sentencia obligó a revertir estos suelos a los propietarios a quienes les fue expropiados, una decisión que fue recurrida y que ha continuado el proceso hasta que ahora ha llegado una nueva sentencia. En ese tiempo cualquier intervención sobre el suelo hubiera podido derivar en una responsabilidad adicional por parte del Ayuntamiento.

Esta parcela lleva muchos años sujeta a un procedimiento judicial que tiene su origen en la modificación de la ordenación que realizó el plan especial de protección de 1999 que modificaba la ordenación del PGOU de 1987. Aquel documento calificó el suelo como espacio libre y con esa base fue expropiada. Sin embargo, el PGOU de 2006 lo calificó como equipamiento administrativo e incluso realizó una cesión a la Universidad para un proyecto que finalmente se abandonó. En este contexto, el titular de los suelos recurrió la expropiación.

En 2017 ya con una sentencia judicial, el Ayuntamiento tuvo que aprobar la reversión de los suelos a cambio de la devolución del importe de la expropiación realizada. Sin embargo, no se abonó el importe y se presentó un nuevo recurso en torno a los usos posibles en los suelos, lo que abrió otro proceso judicial que concluye en estos momentos con esta nueva sentencia.

“El desconocimiento del PP es preocupante en temas urbanísticas. Este gobierno ha hecho lo posible por poder reutilizar este suelo y darle un uso público pero nos hemos encontrado en un proceso judicial largo en el que finalmente por sentencia se le ha dado la razón al titular de los suelos previo a la expropiación. Eso no tiene relación alguna con que se haya ejecutado o no un proyecto en estos años, porque no se podía hacer nada en un suelo bloqueado por los recursos y por el proceso judicial”, ha apuntado Muñoz.