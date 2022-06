El Ayuntamiento de Sevilla reitera que avanza en los trabajos de elaboración de los planes especiales

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha aclarado este miércoles que la protección patrimonial de todo el casco histórico de la ciudad y, en consecuencia, de los entornos de la Encarnación, el Real Alcázar y la Catedral, se realiza desde la propia Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía mientras finalizan por parte del Ayuntamiento de Sevilla los trabajos de elaboración de los planes especiales para estas zonas concretas. “En consecuencia, el patrimonio no está en peligro, puesto que cualquier proyecto de obra en cualquier edificio de estos entornos, sean públicos o privados, es supervisado y, en su caso, autorizado o no por la Comisión Provincial”, ha explicado.

Estas declaraciones se producen después de que se haya anunciado que Vox preguntará en el próximo pleno por la tramitación de estos planes, pendientes desde hace más de 25 años y con un compromiso ante la Unesco de que estarían finalizados en 2015; y tras reiterar Adepa que está dispuesta a denunciar al Ayuntamiento ante la Unesco si en los próximos 9 meses no se completa la redacción de los documentos.

“Esta cuestión ha sido aclarada por el gobierno de la ciudad ante el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en reiteradas ocasiones, así como a la asociación Adepa y a la propia Unesco, con cuyas indicaciones somos muy respetuosos, de ahí que no entendemos las amenazas constantes con denuncias de todo tipo cuando el patrimonio del casco histórico se encuentra supervisado por el rigor de los técnicos de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico”, según ha abundado el delegado.

Juan Manuel Flores ha remarcado que desde la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente se está trabajando en los planes especiales de protección que restan para el conjunto del casco histórico, como fue el compromiso asumido por el Ayuntamiento de Sevilla con la Unesco. “Este trabajo se está afrontando desde el máximo rigor técnico y jurídico para evitar otro conflicto judicial como el de 2013. El trabajo más avanzado en la actualidad es el del sector de la Encarnación, que iniciará próximamente su tramitación administrativa para su aprobación”, ha aclarado el delegado.

Mientras tanto, ha insistido, el hecho de que una zona del conjunto histórico de la ciudad no tenga un plan especial aprobado no supone en ningún momento una desprotección del entorno, sino que se rige por los exigentes requisitos de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. “El trámite hay que completarlo, por supuesto, pero eso no significa desprotección, puesto que cualquier licencia tiene en todo momento la supervisión de la Comisión Provincial de Patrimonio”, ha recalcado Juan Manuel Flores.

“Cualquier licencia que se concede, además del planeamiento urbanístico, tiene en cuenta la sentencia y los autos judiciales. Por tanto, la sentencia se ejecuta y la protección patrimonial está garantizada. No entendemos que se siembre un alarmismo permanente y menos cuando ni una sola administración distinta a la municipal, ni la Consejería de Cultura ni el Ministerio de Cultura, ha expresado ni trasladado nada en este sentido que justifique el alarmismo”, ha concluido.