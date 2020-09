El Ayuntamiento negocia ahorrarse 23 millones de los suelos del Buen Aire

Negociaciones abiertas. Desde finales de mayo el gobierno socialista mantiene conversaciones con los promotores de los suelos del Buen Aire. Después de salir adelante la aprobación definitiva del plan parcial para levantar un nuevo barrio, Iniciativas Concertadas SA comunicó a la Gerencia de Urbanismo su disposición favorable para terminar el procedimiento contencioso-administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento relativo a ese convenio urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con una reclamación económica cercana a los 23 millones de euros por satisfacción extraprocesal. Básicamente, el motivo es que lo reclamado se atendía tras esa aprobación definitiva del plan parcial.

La propiedad se encuentra ahora mismo en un proceso concursal y aún no ha depositado el aval necesario según la legislación urbanística para la publicación de ese plan parcial de los suelos del Buen Aire en el Boletín Oficial de la Provincia. Lo que se traduce, según los técnicos, en que esa modificación del PGOU no ha adquirido eficacia administrativa y no se ha podido producir el desistimiento del Contencioso. Los promotores se encuentran trabajando estos días con el Ayuntamiento en los trámites de gestión urbanística necesarios para la constitución de la Junta de Compensación y del aval requerido por la legislación urbanística.Los técnicos de la Gerencia esperan que en las próximas semanas puedan fructificar las gestiones que permitan depositar el aval y publicar el acuerdo de aprobación definitiva, “ya que es de interés de ambas partes”. La parcela se encuentra situada en el noreste de la ciudad, entre la Autovía A-4, la ronda de circunvalación SE-30 y la ronda Supernorte (SE-20).

Tras 12 años bloqueados, el equipo de Juan Espadas logró hace cuatro meses la aprobación definitiva de ese plan parcial para desarrollar los terrenos del Buen Aire con una previsión de 2.330 viviendas (770 serán VPO). El documento fue aprobado inicialmente el 21 de noviembre de 2014. Entonces se planteó una serie de exigencias por parte de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento que los propios propietarios de estos suelos y promotores de su desarrollo fueron resolviendo aportando la documentación requerida.

El documento diseña un nuevo barrio con equipamientos, y usos industriales y terciarios

Las reticencias del Ministerio estaban vinculadas principalmente a la carretera SE-20, al considerar que el desarrollo de los terrenos de este sector podía afectarle y a la carretera estatal A-4. Finalmente, tras haberse remitido nueva documentación complementaria con estudio de tráfico y definición de un único enlace con la ronda Supernorte, además de un estudio acústico, ese departamento emitió informe favorable en junio de 2019. La obtención de este veredicto positivo despejó el camino para avanzar hacia las aprobaciones provisional y definitiva del plan parcial de este estratégico sector.

Estas correcciones y los informes sectoriales emitidos por otros organismos de obligada consulta (Dirección General de Aviación Civil, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y Endesa) fueron incorporadas al nuevo texto de plan parcial presentado por los promotores ante la Gerencia, y aprobado provisionalmente el 13 de septiembre de 2019. A partir de ahí, el documento fue sometido nuevamente a informes sectoriales, el último de los cuales fue recibido el pasado día 30 de marzo desde la Dirección General de Aviación Civil. Este texto fue revisado por el Consejo Consultivo de Andalucía, con informe favorable el pasado 9 de marzo.

El plan parcial de los suelos del Buen Aire incrementa en 18.120 metros cuadrados la superficie del sistema general de espacios libres y en 14.254 metros cuadrados las dotaciones locales. Asimismo, redistribuye la edificabilidad de los usos servicios terciarios e industriales, fijando 251.436 metros cuadrados el techo para servicios terciarios y 35.930 metros cuadrados el techo para Industria y Almacenamiento. Con respecto a las viviendas, se incrementó la densidad manteniendo el mismo nivel de intensidad. En total, el documento urbanístico establece 2.330 viviendas (250 más que las previstas en el PGOU de 2016), de las cuales 1.560 son libres y otras 770 de protección oficial.