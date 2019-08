El Ayuntamiento niega enérgicamente que hayan ardido cuatro autobuses de Tussam

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento y vicepresidente de Tussam, Juan Carlos Cabrera, ha garantizado "la seguridad de la flota de Tussam en la que no existen fallos sistemáticos" y ha lamentado el "reiterado ataque del PP" a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento "y su irresponsabilidad al no contrastar informaciones, generando el alarmismo entre los usuarios de Tussam con malintencionadas falsedades que evidencian un nulo servicio a la ciudad y una labor de oposición que no se merece Sevilla".

El delegado ha asegurado que "es mentira que hayamos sufrido el incendio de cuatro unidades y que las incidencias se relacionen con una misma pieza. Tres de las cuatro unidades que dicen que han ardido estaban funcionando horas después de haber sufrido averías menores que en algún caso han creado alguna molestia a los pasajeros, como las pérdidas de anticongelante o de aceite que han podido originar vapor de agua o humo. Los tres sistemas antiincendios que se instalan en cada unidad con las últimas tecnologías no se activaron porque no se había alcanzado la temperatura propia de un episodio de fuego en el motor, y por supuesto, en ningún caso se ha producido peligro para la integridad de los pasajeros. La cuarta unidad a la que hacen referencia, la única que necesitó intervención de terceros, se encontraba de retorno a la base a través de la SE-30, no transportaba usuarios, y el problema que lo originó no se relacionaba con el alternador sino con la transmisión".

En este sentido, Cabrera ha destacado que las revisiones que se realizan sobre los motores de las unidades de Tussam se producen "cada 15.000 kilómetros, lo que representa un periodo de tres meses, y no cada 200.000 como dice el PP. Estas revisiones son realizadas por personal propio, se encuentran documentadas y siguen los canales de supervisión de la empresa, en la que el PP participa a través del consejo de administración. Cuando se produce una anomalía de una pieza, se revisa toda la flota para detectar fallos sistemáticos que en estos casos no se han producido porque las averías que denuncian no tienen conexión".

"La flota de Tussam se encuentra compuesta por 410 autobuses con un alto índice de renovación y en el presente año superarán los 18 millones de kilómetros recorridos. En esta distancia pueden sufrir averías, pero su mantenimiento preventivo hace que el volumen de incidencias sea inferior a la media nacional, y se ajusta a las especiales condiciones climatológicas en las que tienen que circular, para las que se encuentran preparadas con todas las garantías", ha concluido.