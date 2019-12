El Ayuntamiento rechaza indemnizar a una empresa por San Nicolás Oeste

La Gerencia de Urbanismo ha desestimado una solicitud de indemnización de daños y perjuicios de un millón de euros formulada por Crisol Edificios Andaluces S. L. a consecuencia de la anulación del plan parcial de los suelos de San Nicolás Oeste. Esta decisión se toma un mes después de que el Ministerio de Fomento aprobase provisionalmente el proyecto de trazado de reforma del enlace de la Autovía del Sur (A-4) con la SE-20, lo que permitirá todos los movimientos entre ambas carreteras sin hacer uso de la A-8008, respetando el trazado del proyecto de la SE-35 y permitiendo la conexión con el futuro sector San Nicolás Oeste.

El expediente arranca con la presentación de la empresa de un escrito por el que solicitó una indemnización por daños y perjuicios con una cuantía de un millón de euros como consecuencia de la anulación del plan parcial de San Nicolás Oeste tras una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2018. A juicio de Crisol Edificios Andaluces se debe “a la actuación negligente de la Gerencia de Urbanismo”.

Los técnicos emitieron un informe el pasado 28 de noviembre en el que argumentaban que la Gerencia no es responsable de la anulación del plan parcial de San Nicolás Oeste, que fue redactado por la Junta de Compensación y recibió un informe favorable de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Exponen que el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado y la empresa no explica el daño presuntamente sufrido, “que se limita enunciar afirmando que la anulación del plan parcial conlleva la pérdida de la rentabilidad económica de la inversión”, de modo que en ningún momento argumenta por qué la edificabilidad que adquirió en 2006 sobre unos terrenos con la clasificación de suelo urbanizable sectorizado ha sufrido una merma de valor.

En cuanto a la evaluación económica, los técnicos detallan que la interesada se limita a exigir una indemnización de un millón de euros, “que viene a ser como un tanto alzado”. Argumentan que esa cuantía se justifica mediante un cálculo que consiste en hallar los intereses legales devengados por la suma que identifica como “inversión realizada y que, en una manifiesta incongruencia con su propia petición, ascienden tan solo a 310.220 euros”.

Por último, el informe del servicio recuerda que, tal como ha manifestado el Tribunal Supremo, no basta con la anulación de un acto urbanístico para obtener el derecho de resarcimiento que comporta la responsabilidad patrimonial, criterio que descansa en la idea de partida que en síntesis puede ser expresada de este modo: el contenido económico del derecho de propiedad del suelo es el que corresponde a su valor inicial. Es decir, al de un terreno no urbanizable. De ahí que el Alto Tribunal deduzca que “las facultades o contenidos urbanísticos artificiales no pasan de ser meras expectativas que sólo se adquieren, consolidan e ingresan en el patrimonio del propietario mediante su participación en el proceso urbanizador a través del gradual cumplimiento de los deberes urbanísticos que son su contrapartida”.

El sector San Nicolás Oeste constituye una bolsa de suelo de forma irregular situada entre el núcleo de Valdezorras y al norte de la Autovía A4. Cuenta con una superficie superior a las 143 hectáreas. Los equipamientos recogidos en el Plan Parcial son 19.000 metros cuadrados deportivos, 39.000 comerciales y 6.000 docente. El plan se programaba en dos fases de ejecución; en la primera se incluye la totalidad del viario de la urbanización (15 meses), dejando para la segunda fase la urbanización interior de la zona colindante con el sector San Nicolás Este (seis meses). El presupuesto de licitación estimado era de 38,5 millones.