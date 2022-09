¿Cuáles son los institutos de Sevilla donde se imparte el Bachillerato General este curso?

De 20, sólo tres. Se trata de los institutos públicos que desarrollarán en Sevilla este curso el Bachillerato General, la nueva modalidad que aporta en la enseñanza preuniversitaria la Lomloe, la ley educativa del Gobierno de Pedro Sánchez que tanta polémica ha suscitado los últimos años. El hecho de que esta cifra sea tan reducida obedece a la escasa demanda que ha tenido entre los estudiantes. Muchas familias lamentaron la primavera pasada la poca información que habían recibido sobre esta opción.

A principios del verano, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP dio a conocer los institutos que habían sido propuestos para contar con el Bachillerato General. El listado lo componían 20 centros en Sevilla, ocho en la capital y 12 en la provincia. Pues bien, de ellos, sólo tres lo pondrán en marcha en este curso que empezó la semana pasada. Ninguno de ellos, por cierto, en la capital. Se trata del IES Vistazul, en Dos Hermanas; IES Heliche, en Olivares; e IES Lucus Solis, en Sanlúcar la Mayor.

Debe recordarse que el criterio seguido por la Junta para poner en marcha esta modalidad que introduce la Lomloe es la de que los institutos propuestos contaran, al menos, con cuatro líneas de Bachillerato. Es decir cuatro unidades (aulas) por cada curso. Una vez realizada la selección, la demanda ha condicionado que se lleve a cabo. Como mínimo, debía ser solicitado por 10 alumnos. Pues bien, al llegar septiembre, sólo los tres centros citados han reunido tal requisito, lo que demuestra el escaso interés de los estudiantes por dicha modalidad, bien por no atender a sus expectativas o por falta de información. Las quejas de las familias el pasado curso inclinan a decantarse por la segunda hipótesis.

La finalidad

La Lomloe establece esta modalidad para aquellos adolescentes que, con 16 años, no tienen aún decidido su futuro laboral y prefieren matricularse en un Bachillerato cuyos conocimientos le permitan en dos años aspirar a un amplio abanico de carreras que se sitúan en las ramas de las Ciencias de la Salud y las Sociales. La Junta, en este sentido, exigió al Gobierno mayor concreción sobre los grados a los que puede acceder este estudiantado. No obstante, muchos expertos indicaron que la nueva modalidad servirá de vía a muchos alumnos que no han obtenido nota suficiente para entrar en la FP de grado medio deseada y que tras cursar dicho Bachillerato se matricularán en un ciclo formativo superior.

Respecto al currículo, al margen de las asignaturas comunes, para el primer curso la materia de modalidad obligatoria es Matemáticas Generales, dirigida -según precisó en su día el Ministerio de Educación- a "la resolución de problemas y al análisis de información, con especial atención a contextos no matemáticos, a su relación con otras materias y con la realidad". En cuanto a las optativas, ha de ofertarse obligatoriamente la asignatura Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial.

Para el segundo curso, que comenzará en septiembre de 2023, la materia obligatoria de modalidad será Ciencias Generales, que aportará "una formación básica" de las cuatros disciplinas científicas fundamentales: Física, Química, Biología y Geología. Respecto a las optativas, los centros han de incluir la de Movimientos Culturales y Artísticos.