Estos son los 20 institutos de Sevilla elegidos por Educación para el Bachillerato General

El Bachillerato General es una de las novedades que aporta la reforma educativa (Lomloe) aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Su implantación comenzará a partir del próximo curso, de ahí que la Consejería de Educación y Deporte ya haya propuesto, a través de los servicios técnicos de las delegaciones territoriales, los centros más idóneos para ofertarlo. En la provincia de Sevilla son 20 los que conforman este listado provisional. La confirmación definitiva llegará en septiembre.

El criterio común que se ha seguido para que estos Institutos de Educación Secundaria (IES) opten al Bachillerato General es que cuenten con cuatro líneas en la etapa preuniversitaria, es decir, cuatro aulas por curso. Se trata, por tanto, de centros con un elevado número de alumnos y donde la ampliación de la oferta académica resulta posible gracias también a que el perfil de la plantilla docente es más diverso.

El listado

En Sevilla capital serán ocho institutos públicos los seleccionados para ofertar esta nueva modalidad, casi la mitad de los propuestos. Muchos de ellos se concentran en el distrito formado por Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca, debido a su gran densidad poblacional y al tamaño de los centros escogidos. El grupo lo integran el IES Miguel Servet (Sevilla Este), San Isidoro (Casco Antiguo), Murillo (Nervión), Martínez Montañés (Ciudad Jardín), Politécnico (Los Remedios), Margarita Salas (Sevilla Este), Chaves Nogales (Sevilla Este) y V Centenario (Sevilla Este).

El listado continúa en la provincia con 12 institutos: IES Cristóbal de Monroy (Alcalá de Guadaíra), Maese Rodrigo (Carmona), Alixar (Castilleja de la Cuesta), Virgen de Valme (Dos Hermanas), Vistazul (Dos Hermanas), Blas Infante (El Viso del Alcor), Al-Mudeyne (Los Palacios), Juan de Mairena (Mairena del Aljarafe), Heliche (Olivares), Carmen Laffón (San José de la Rinconada), Lucus Solis (Sanlúcar la Mayor) y Ruiz de Gijón (Utrera).

El mínimo exigido

Se trata, en todo caso, de un listado provisional, ya que para que estos proyectos puedan ponerse en marcha ha de solicitarlo un mínimo de 10 alumnos. La confirmación llegará en septiembre, antes de que comience el curso el día 15. En el periodo de matriculación muchas familias se quejaron de la falta de información sobre la nueva modalidad y de dónde se ofertaría.

El Bachillerato General es una de las principales novedades que aporta la Lomloe a esta etapa. Está pensado para aquellos alumnos que con 16 años aún no tienen claro qué carrera estudiar ni se han decidido por una rama del saber: ciencias o letras. No obstante, tanto el que fuera consejero de Educación y Deporte la pasada legislatura andaluza, Javier Imbroda, como varios directores de institutos han puntualizado que esta modalidad también servirá para los estudiantes que no han alcanzado la nota necesaria para entrar en un grado medio de FP o que se matriculan en Bachillerato para luego cursar un grado superior de la Formación Profesional. En este punto, se incidió en que quienes acceden a esta enseñanza técnica desde la etapa preuniversitaria obtienen mayor éxito que los alumnos que lo hacen desde un grado medio, de ahí que se convierta cada vez más en una vía consolidada a la que da respuesta la modalidad genérica, sin necesidad de especializarse.

El currículo

¿Cuál será el currículo del nuevo Bachillerato? En el primer curso las materias comunes serán Filosofía, Lengua y Literatura Castellana I, Idioma Extranjero I y Educación Física. En el segundo curso serán Historia de la Filosofía (la ley educativa de Rajoy eliminó su obligatoriedad en ese curso), Historia de España (aunque se le dará un enfoque contemporáneo, desde 1812), Lengua y Literatura Castellana II e Idioma Extranjero II. Para el primer curso la materia de modalidad obligatoria es Matemáticas Generales, dirigida -según precisó en su día el Ministerio de Educación- a "la resolución de problemas y al análisis de información, con especial atención a contextos no matemáticos, a su relación con otras materias y con la realidad". En cuanto a las optativas, los institutos que lo desarrollen a partir de septiembre han de ofertar obligatoriamente la asignatura Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial.

Para el segundo curso, que comenzará a impartirse en septiembre de 2023, la materia obligatoria de modalidad será Ciencias Generales, que aportará "una formación básica" de las cuatros disciplinas científicas fundamentales: Física, Química, Biología y Geología. Respecto a las optativas, los centros han de incluir la de Movimientos Culturales y Artísticos.

Sanidad y Ciencias Sociales

Otra cuestión son las carreras a las que pueden optar los alumnos que elijan esta modalidad. Ésta ha sido una de las preguntas en las que más insistido la Junta de Andalucía los últimos meses. Por ahora, no se ha obtenido una respuesta demasiado concreta por parte del Gobierno. Sólo se sabe que podrán matricularse en titulaciones que no requieran de un conocimiento exhaustivo de determinadas materias, como podrían ser las vinculadas a las ramas sociosanitarias o a ciencias sociales, como Psicología. Otro aspecto en el que se ha incidido desde Torretriana es el de conocer qué especialidades docentes están facultadas impartir las asignaturas propias de dicha modalidad.

La otra novedad en la modalidad del Bachillerato es el desdoble del Artístico -que en la práctica lo ofertan pocos institutos-, que será por un lado el relacionado con las Artes Escénicas y por otro, el de Dibujo Artístico y Audiovisual. Estas tres especialidades también repercutirán en el modelo de Selectividad, que habrá de cambiar en 2024 para adaptarse a los nuevos contenidos curriculares. A estas pruebas ya pueden presentarse alumnos que hayan conseguido la titulación en la etapa preuniversitaria con una asignatura suspensa, opción que queda ahora en manos del claustro de profesores, como contempla la Lomloe.