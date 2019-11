¿Beneficia a Sevilla la cancelación del vuelo Málaga-Nueva York?

Los responsables turísticos insisten en la ventaja que supone un turismo que no es estacional, pues la idea es que el vuelo Sevilla-Nueva York operase durante todo el año y no sólo en la temporada estival, como ha ocurrido en Málaga.

Sevilla, destino de moda , ofrece ahora otras ventajas. El viajero que llega desde Estados Unidos, más que turismo de sol y playa, llega a Andalucía buscando otro tipo de atractivos o movido por otras necesidades. De hecho, la propia Delta, la aerolínea que ha operado en Málaga en los últimos once años, aplicó este pasado verano una subida de tarifas propicia para ahuyentar a un turismo familiar en busca de destinos para pasar las vacaciones. Fuera o no ésta su intención, lo cierto es que la rentabilidad para las aerolíneas están en otro tipo de turismo urbano y estable que en estos momentos Sevilla, más que Málaga, atrae. En la capital hay un trasiego de visitantes norteamericanos que garantizaría ese tráfico necesario, con normalidad y constancia. En lo que va de año EEUU ese el tercer mercado emisor en Sevilla , después del francés y el italiano, ascenso de este último motivado por la puesta en marcha de nuevas conexiones.

Hasta ahora los números se han quedado cortos, pero la cancelación de la ruta de Delta engordaría, en teoría, las cuentas al derivar a Sevilla el tráfico que tenía Málaga. Siempre se ha barajado que para que dicha conexión fuese rentable harían falta entre 50.000 y 60.000 pasajeros en origen y destino al año (cada compañía tiene un umbral) y las cifras apenas superan en estos momentos los 20.000. La cifra, no obstante, sería algo mayor, según Turismo de Sevilla, que insiste en que la experiencia demuestra que una vez que se establece una ruta directa con un destino la demanda se incrementa y turistas que no se habían planteado viajar se animan por la mayor accesibilidad que ofrece un vuelo directo.

Pero, tras lamentar la pérdida , los responsables municipales sí dejaron claro ayer la noticia no alterará en ningún momento el plan de trabajo que se ha intensificado especialmente en los últimos meses con distintas compañías aéreas. En concreto, es una consultora norteamericana la que está asesorando desde antes del verano a Turismo de Sevilla, no se negocia aún directamente con ninguna aerolínea, aunque hace unos meses se filtró un acercamiento con United Airlines . Delta no ocupa los primeros puestos en el mercado de EEUU, aunque tras su decisión se pone ahora a tiro para Sevilla.

Sorpresa en Málaga, que pide más apoyo a Aena

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dejó claro ayer, tras conocerse que Delta Air Lines deja de operar su servicio de verano entre Málaga y Nueva York, que no va a quedarse “pasivo” y pidió “un apoyo muy claro de Aena”, cuestinando que éste haya existido hasta ahora.

Los responsables municipales de Málaga apuestan por otras conexiones hacia América, no solamente a Nueva York. Según De la Torre, están trabajando para lograr una ruta con Miami, también con Bogotá y hacia el sur. “Y lógicamente hacia Asia, no solo a través de Estambul y los hub de Medio Oriente, que funcionan bien, directamente con los mercados Chino, Japón, etcétera”, apuntó el alcalde, que no está dispuesto a poner límites a la capacidad de interconexión que tiene la ciudad.

La cancelación del vuelo directo entre Málaga y Nueva York ha sorprendido a los profesionales del sector turístico, que consideran esta conexión una puerta “clave” al mercado norteamericano.

El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, ha señalado que la decisión de la aerolínea no tiene “nada que ver” con un problema de rentabilidad, sino que responde a una decisión empresarial. Desde el Consejo de Turismo ya han comenzado a realizar gestiones para intentar que otra compañía pueda ocupar el hueco que ha dejado Delta. En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) y de la patronal hotelera de la Costa del Sol, Luis Callejón, quien ha apuntado que las últimas conversaciones apuntaban a que Delta podía extender el vuelo a todo el año.

El consejero de Turismo de la Junta, Juan Marín, apuntó tras saltar la noticia que la decisión es “eminentemente empresarial” y descartó cualquier acuerdo específico de la administración autonómica con esta compañía o con cualquier otra sobre un vuelo específico a un determinado aeropuerto de la comunidad.