SVQ: los secretos de un destino de éxito

La hija del Emperador de Japón llegó hace unos meses a Sevilla en un avión de Ryanair, procedente de Roma. La anécdota sirve a los gestores del turismo para demostrar que parte de la fortaleza del destino Sevilla tiene que ver con la mejora de la conectividad de la capital con el resto del mundo. Es un salto que está directamente relacionado con la transformación del sector que han supuesto las denominadas compañías low cost. Una auténtica revolución en los cielos, como reza el título de un libro que se acaba de presentar en Sevilla y que sirvió de base para debatir sobre el caso de éxito que representa la capital hispalense.

El momento dorado que experimenta el turismo no se habría alcanzado sin la mejora y el aumento de las conexiones aéreas y la transformación de aeropuerto de San Pablo, que confirman a Sevilla como un destino de moda frente a ciudades que han sido antes paradigmas, como Barcelona, Venecia o Ámsterdam.

La referencia del 92, cuando la Sevilla de la Expo marcó un antes y un después, ya queda atrás. Y ya hay nuevos listones que se han convertido en ejemplo para otras urbes. Desde 2015 el número de ciudades con las que se conecta Sevilla ha crecido un 30%: ahora son 65 de 16 países, a las que se puede volar con alguna de la veintena de aerolíneas que operan en el aeródromo de San Pablo. “En un reciente encuentro, la secretaria de Estado del Gobierno de Portugal nos dijo que estaba muy pendiente no de lo que pasaba en España o en Andalucía, sino en Sevilla”, comenta el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.

Siete millones de pasajeros Es una cifra récord que se batirá este año dado el crecimiento acumulado (21%) sobre los números de 2018, donde ya se llegó a los 6,4 millones

Suena presuntuoso pero refleja el momento actual. ¿Cómo se ha llegado a él? Muñoz lo explica de una manera muy sencilla: “Dejamos de tener una actitud impasible, no esperamos a las aerolíneas, vamos a por ellas, a seducirlas; y no dejamos ni un segundo a la improvisación, por lo que elaboramos un documento estratégico, un plan de prioridades, no podemos estar conectados directamente con todas las ciudades, pero sí con aquellas que tienen hub o permiten otras conexiones de larga distancia, y eso nos ayuda a crecer de manera sostenible”.

Jesús Caballero, el director del aeropuerto sevillano, es también protagonista directo de esta revolución. Su llegada en 2013 coincide con el inicio de una nueva etapa en Sevilla y probablemente en España, donde se ha experimentado también un relevo generacional en AENA que ha permitido adaptar con acierto el modelo de gestión a las nuevas demandas.

En pocos meses Caballero aprobó un plan de marketing que empezó a dar sus frutos en 2015. Desde entonces Sevilla ha pasado de estar conectada con 47 a 65 ciudades. Pero una de las claves fue que dejó de depender en exceso del marcado nacional, sumido en la crisis económica. Entonces empezó una apuesta por el tráfico internacional que a día de hoy supone prácticamente lo mismo que el doméstico. Otro paso fue diversificar las compañías aéreas, en un momento en el que Ryanair y Vueling copaban el 70% del mercado, y la búsqueda por la especialización en los mercado, por ejemplo easyJet, para Reino Unido. Y también fue clave la irrupción del modelo low cost en aeropuertos regionales para el despegue de Sevilla. “Es un modelo y el bajo coste se vincula erróneamente con turismo de mochila y chancla, para nada ese así, de hecho hay compañías low cost que operan vuelos transoceánicos”, comenta Muñoz.

El resultado es que Sevilla está mejor conectada que nunca y mejor preparada que otras ciudades para afrontar las amenazas que se ciernen sobre el sector, como el Brexit o la crisis mundial. Ya en 2018 San Pablo fue el tercer aeropuerto con mayor crecimiento de España y esta temporada, cuando algunos indicadores empiezan a torcerse en otros sitios, el número de asientos ofertados para esta temporada de invierno aumenta un 6% cuando la media nacional no llega al 1%, se ha estancado. En 2018 el crecimiento de San Pablo fue del 25% y este año el acumulado es del 21%. “Como gestor aeroportuario ofrecemos ventajas porque tenemos tarifas más baratas para las aerolíneas”, comenta Caballero, convencido de que pueden competir con otros hubs aeropuertos intermedios de enlaces intercontinentales). Sevilla atiende a la industria. Ya ha celebrado una cumbre de aerolíneas de bajo coste que celebra el Centro de Aviación de Asia Pacífico (CAPA) y hay previstas otras dos citas.

Todo este camino hacia el éxito, que no es corto, se recorre mejor si todas las administraciones públicas, también el sector privado, van de la mano. Y esta alianza, alabada hoy desde todos los ámbitos, ha hecho posible que aerolíneas que antes ni siquiera atendían la petición de cita ahora quieran sentarse con Sevilla, convertido en un destino muy atractivo. Prueba de ello es que tras muchos años de negociación para lograr una conexión con Nueva York y habiendo cerrado mucho las conversaciones con una aerolínea, ahora son varias las interesadas en el tema.

Tras ese mayor atractivo que presenta Sevilla hay un plan de conectividad muy estudiado que, entre sus pilares, no sólo tiene aumentar las rutas directas e internacionales o incrementar conexiones con los grandes hubs, también ampliar el área de influencia. “Los aviones vienen llenos pero también tienen que volver llenos y no hemos conseguido ser emisores”, explica Antonio Jiménez, gerente de Turismo de Sevilla, consorcio que trabaja intensamente para borrar esta debilidad de una ciudad que tiene muchos más atractivos a hora y media de distancia.