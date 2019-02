La Gerencia multa por quinta vez a Bilindo por el mobiliario de la terraza

La Gerencia de Urbanismo ha impuesto una quinta multa coercitiva a los dueños de la discoteca Bilindo por incumplir un acuerdo aprobado por la comisión ejecutiva en julio de 2017 que ordenó la retirada de la totalidad de los elementos que ocupaban los espacios libres y carecían de licencias. Esta nueva sanción cuenta con un importe de 600 euros.

Los técnicos de la Gerencia ordenaron a los dueños de la concurrida discoteca estival la retirada de todos los elementos instalados sin licencia en la vía pública y en el interior del parque de María Luisa con la intención de recuperar el aspecto original de la zona, y reparar el mobiliario urbano o pavimentos que se encuentren dañados.

En el informe realizado por Urbanismo, se detalla que girada una nueva visita de inspección el pasado 14 de noviembre se comprueba que continúan instalados dos toldos a dos aguas, lo que se considera por los técnicos como no autorizable dado que no se encuentran situados sobre la terraza de veladores autorizada. La ocupación de ese espacio por sillas y mesas, y sus elementos complementarios, no se ajusta a la licencia concedida por excederse en el número, dimensiones, tipo y ubicación de los elementos.

El negocio cuenta con un permiso de ocupación para 40 mesas y 160 sillas

Urbanismo acuerda imponer una sanción por importe de 600 euros en concepto de quinta multa coercitiva por incumplir la orden de acatamiento de las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la discoteca. En un documento aparecen antecedentes del bar Bilindo en los que se detalla que la licencia de ocupación tramitada por los dueños del negocio situado en el número 1 de la Plaza de América es válida para 40 mesas y 160 sillas. Sobre disciplina constan infracciones de la vía pública que recibieron el visto bueno en la comisión ejecutiva celebrada el 14 de noviembre de 2016, y por la que se ordenó la suspensión del uso de los elementos que ocupan los jardines, ya que no se ajustan a la licencia concedida por los funcionarios.

Durante una entrevista, Juan Carlos Cabrera (delegado de Seguridad) consideró que sería “deseable reestructurar” el régimen de sanciones en materia de incumplimientos de las ordenanzas y licencias de veladores para “dar un paso más” en contra de los negocios hosteleros que “insisten” en las infracciones.