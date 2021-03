"Volveremos a crear empleo porque Sevilla necesita más que nunca a sus empresarios"

En la asamblea anual de los empresarios de Sevilla, su presidente Miguel Rus ha reclamado a las administraciones, entre otras medidas, que alivien la presión fiscal a las empresas como vía "fundamental para que no se lastre la recuperación de la economía, aumentar nuestra competitividad, favorecer nuestro crecimiento, y no quedarnos a la cola de Europa".

Asimismo ha puesto el foco de su discurso en animar a los empresarios a seguir luchando unidos pese a la dureza de este año ("uno de los más difíciles de nuestra vida") porque "la fuerza de un territorio viene definida por el empuje de sus empresarios, que generamos empleo, riqueza y bienestar".

En la primera asamblea anual que la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) celebra de forma telemática, con todos los asistentes conectados por internet debido a la pandemia, el presidente ha inyectado grandes dosis de optimismo al gremio y ha agradecido la comprensión y apoyo que están demostrando los trabajadores, clientes y proveedores de las empresas. "Volveremos a nuestros horarios, a dar el servicio, a viajar, a vivir una Semana Santa y una Feria, volveremos a hacer crecer nuestra tierra, volveremos porque Sevilla nos necesita, porque esta tierra necesita más que nunca a sus empresarios. Mucha fuerza y mucho ánimo a todos", ha declarado.

"Miremos al futuro con ganas. Decía Churchill que las cometas vuelan más alto cuando tienen el viento en contra. Es momento de sacar lo mejor de nosotros. Os animo a seguir adelante. Vuestro papel es determinante para lograr la ansiada recuperación económica. La fuerza de un territorio viene definida por el empuje de sus empresarios, que generamos empleo, riqueza y bienestar", ha afirmado.

Rus ha señalado que el deseo de todos los empresarios es salir cuanto antes de esta crisis generada por la pandemia y lograr la reactivación económica y del empleo en Sevilla.

"No podemos dejar que cierre ni un negocio más. Ni podemos permitir que se pierda ni un empleo más. Ningún empresario es responsable de la crisis sanitaria, pero sí somos la solución para la crisis económica".

El presidente de los empresarios de Sevilla comenzó su intervención recordando a las víctimas del Covid-19 y a los empresarios de Sevilla que han perdido la vida durante este año aciago, y ha precisado que "este año será recordado como uno de los más difíciles de nuestra vida, marcado por el esfuerzo y sacrificio de los empresarios". Ha señalado que que se siente "muy orgulloso" de los empresarios de la provincia, que se ha trabajado con las organizaciones empresariales CEA, Cepyme y CEOE de forma coordinada, y que el gremio se ha mostrado "desde el primer momento leal a las administraciones y ofreciendo todos nuestros recursos para combatir la crisis".

Rus ha insistido en que desde la Confederación de Empresarios de Sevilla, "vamos a seguir presionando a las diferentes administraciones para que tengan como prioridad políticas de reactivación económica, sobre la base de una política presupuestaria y fiscal que favorezca la inversión y a la actividad productiva. No podemos dejar que cierre ni un negocio más. Ni podemos permitir que se pierda ni un empleo más. Ningún empresario es responsable de la crisis sanitaria, pero sí somos la solución para la crisis económica".

Medidas para reactivar la economía

La primera medida que reclaman los empresarios a las administraciones es aliviar la presión fiscal a las empresas e igualarla a la que se aplica en Europa. Y ha recordado que más del 95% del tejido empresarial de la provincia son micropymes y autónomos muy vulnerables ante esta pérdida de ingresos.

"Los empresarios necesitan estabilidad política y unidad, a todos los niveles y que los políticos remen todos con un objetivo común: protección de la salud de los ciudadanos y centrarse en la reactivación económica a través del apoyo a las empresas".

La segunda reivindicación es que no se toque la legislación laboral mientras dure la crisis. "Solo oír hablar de la intención de otra reforma laboral en estos momentos me parece de una enorme irresponsabilidad. Los empresarios somos los primeros que queremos mantener la actividad y los puestos de trabajo. Queremos que nuestros empleados se puedan incorporar a sus puestos de trabajo cuanto antes. Nuestro deseo es recuperar nuestra actividad, nuestra vida, nuestras empresas y poder olvidar esta crisis", insiste.

La tercera petición a las administraciones se refiere a que se preserve la estabilidad política y económica como pilar fundamental para la recuperación. "No podemos seguir viviendo en la incertidumbre. El goteo de medidas que nos hemos visto obligados a asumir este año pone de manifiesto algo muy grave: no existe un plan de país; cada comunidad legisla a su manera. Pedimos un consenso de las administraciones a todos los niveles. No se puede legislar dando bandazos".

Rus recalca que los empresarios necesitan "estabilidad política y unidad, a todos los niveles" y que los políticos remen todos con un objetivo común: protección de la salud de los ciudadanos y centrarse en la reactivación económica a través del apoyo a las empresas.

"Es el momento de pensar en el bien común con sentido de Estado y dejar a un lado los dogmatismos ideológicos", ha expresado.