Cae un hombre araña que robó en veinte viviendas de Sevilla

Robó en veinte pisos de la misma forma, escalando las fachadas y accediendo al interior por una ventana. La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un consumado especialista en este método, conocido como el escalo, que actuaba principalmente en el centro, en la zona del Arenal. También robo en dos viviendas de Triana, en Pagés del Corro y la calle Troya, y en una de Nervión. Los agentes del Grupo de Robos lo detuvieron gracias a la colaboración de sus antecesores en esta unidad, ya que el delincuente había pasado casi veinte años en prisión tras enlazar varias condenas por robos similares. Había estado retirado de la circulación durante dos décadas, pero los más veteranos de la Policía sí lo recordaban bien. Había salido de la cárcel en noviembre.

No hay demasiados especialistas en este tipo de robos. Para ser lo que la Policía conoce como hombre araña hay que estar muy preparado físicamente, tener una complexión atlética y ser muy fuerte. El ladrón que acaba de ser arrestado lo es, y no tenía ninguna adicción al alcohol o a las drogas que pudieran mermar su capacidad física. Los robos en viviendas son su medio de vida. Es un verdadero profesional de la delincuencia, muy especializado en este método en concreto, y no se le conoce oficio alguno del que haya vivido jamás.

Siempre actuaba por las noches. Si encontraba el portal del bloque abierto, subía a la azotea y desde allí se deslizaba a las viviendas más altas, bajando por la fachada. Si no, subía por ella hasta las ventanas y balcones de los pisos más bajos. La operación se inició una vez se tuvo conocimiento del primero de los robos, ocurrido en marzo, unos días antes del confinamiento. Después, con la llegada del buen tiempo, lo hizo de manera más asidua, ya que encontraba más ventanas y balcones abiertos debido al calor.

En caso de que éstos se encontraran cerrados o tuvieran una cancela, utilizaba un destornillador de grandes dimensiones para abrirlos. Después, actuaba en función de si la vivienda estaba vacía o había gente dentro. Si no había nadie, la registraba totalmente y se tomaba su tiempo para buscar su objetivo preferido, las joyas. Si por el contrario los moradores se encontraban dentro durmiendo, robaba el dinero en efectivo que encontrase en carteras o bolsos que hubiera por el salón. Llegó a ser sorprendido in fraganti en varias ocasiones, aunque siempre huía del lugar de forma rápida y sin enfrentarse a nadie.

La Policía estableció un dispositivo para detenerlo, que dios sus frutos. El arrestado es D. F. C. En el momento de su detención se le intervinieron útiles como unos guantes, una pequeña linterna, un destornillador y una navaja. En el posterior registro domiciliario le fueron intervenidas diversas joyas que ya han sido devueltas a sus propietarios. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional. No ha estado ni un año fuera.

Además de este delincuente, la Policía Nacional ha detenido a otro ladrón que robó en ocho trasteros y dos coches de Sevilla Este, un barrio en el que el robo en trasteros es muy frecuente.