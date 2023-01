'Carnaval en Sevilla' con El Selu y Vera, una nueva jornada de 'Diario de Sevilla' y Fundación Cajasol

Dos de los autores más reconocidos y laureados del Carnaval de Cádiz serán los participantes de la mesa de debate Carnaval en Sevilla, ¡Ome por favó! el próximo lunes 6 de febrero. Se trata de José Luis García Cossío El Selu y José Antonio Vera Luque, que participarán en un ciclo que contará con el redactor jefe de Diario de Cádiz Pedro Espinosa como moderador.

El evento, organizado por Grupo Joly con la colaboración de Fundación Cajasol, tendrá lugar en el Teatro Cajasol, en el número 1 de la calle Chicarreros, y será de asistencia libre previa confirmación. Puede solicitar la invitación doble escribiendo a comunicacion@grupojoly.com o llamando al 9020306095 en horario de 8:00 a 15:00.

Dos de los chirigoteros más premiados de la historia

El Selu y Vera Luque no sólo son dos de los autores que acumulan más primeros premios de las últimas décadas, sino de toda la historia del Carnaval.

En el caso de El Selu, más de tres décadas subiéndose a las tablas del Falla han dejado una trayectoria e influencia muy difícil de igualar. Su desembarco junto al Yuyu al final de los 80 supuso un antes y un después en la mera forma de concebir la chirigota, con un humor vanguardista y rompedor que copaba todo el repertorio, incluidos los pasodobles, hasta entonces única pieza que se abordaba de manera seria en la modalidad. Acumula cinco primeros premios con El que la lleva la entiende (Los borrachos, aún con Yuyu y Erasmo, en 1992); Con el sudor del de en frente (Los ricos, 1993); Los lacios (1995); Lo que diga mi mujer (2004); y Si me pongo pesao me lo dices (2016), además de otras agrupaciones para la historia como Las marujas y Los enteraos. Su última participación en el concurso fue antes de la pandemia, en 2020, con Estrés por cuatro, que se llevó un cuarto premio.

Actualmente, la chirigota sigue de gira con El Selu: El musical, un proyecto que gestó aprovechando el parón del confinamiento y cuya dedicación le ha impedido participar el concurso del pasado mayo y el actual.

Si hablamos de José Antonio Vera Luque lo hacemos del actual dominador casi absoluto de la modalidad de chirigotas, con seis primeros premios desde 2010, aunque sus inicios, no menos exitosos, se remontan a finales de los 90 con un tercer premio con Cuarteto local (1997), y dos primeros consecutivos en la misma modalidad, Encadenados y Peña CRC Los pejigueras. En el 2000 toca por primera vez la modalidad de chirigotas con Los revolucionarios y llega a su primera final en 2005 con Cumpleaños infeliz SA. Payasos a domicilio. No repetiría última fase hasta cinco años más tarde, y lo haría para llevarse su primer primero con Los que van por derecho y abrir su secuencia exitosa con otros cinco primeros premios: Esto si que es una chirigota (2014); Los Superpop, chirigota ochentera (2015); Los del Planeta Rojo, pero rojo rojo (2017); No tenemos el Congo pa farolillos (2018); y Los Cadizfornia (2020).

Este año vuelve a competir en chirigotas con Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán, que debuta en la sesión del viernes 3. En mayo se aventuró en la modalidad de comparsas con Los quinquis, semifinalista.