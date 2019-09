“En Cataluña era el charnego y en Sevilla he sido el catalán”

LA historia de una niña emigrante contada por ella misma ya siendo abogada. Es la historia con la que el editor Enrique Parrilla (Barcelona, 1971), ha ganado tres galardones en la 21 edición de los primeros de literatura latina que organiza una Fundación hispana en los Estados Unidos.

–¿Cómo se presentaron?

–Hace año y medio iniciamos en la editorial una nueva estrategia, la de entrar en el mercado norteamericano. En Estados Unidos hay más hispanohablantes que en España. Hablamos con bibliotecas y universidades y vimos que había una Fundación que creó el actor Edward James Olmos, dedicada a literatura en español o en inglés con temática latina.

–¿La horma de su zapato?

–Libros de nuestras tres firmas (Samarcanda, Mr. Momo, Guantanamera) han sido nominados en 17 categorías. El mío, primero que editamos en inglés (The Little Migrant) se llevó tres premios en diferentes categorías.

–¿Cómo surge la historia?

–La historia es real. La de una niña de seis años que llamaba a su tía. A mí se me partió el alma. Tengo dos hijos de 16 y 13 años. Los niños preguntan, quieren saber cómo puede haber una jaula para niños en el símbolo de la libertad. Viví catorce años en Texas y conocía la situación de esa gente.

–¿Por qué nace en Barcelona?

–Porque mi abuelo materno era guardia civil. Lo destinaron de Paradas a Barcelona y mi padre se fue desde Paradas a Barcelona detrás de mi novia. Mi bisabuelo, José Luis Gallegos Arnosa, fue el primer presidente del Sevilla.

–¿Por qué se fue a Texas?

–Mi mujer, Heidi, es norteamericana. Nació en Chicago, pero con cuatro meses vivía en Houston. Fue como La tesis de Nancy de Sender. La conocí en Sevilla, estaba de intercambio. Nuestra hija Lola nació en Texas, Quique en Sevilla.

–Su vida, como su libro, es un canto al mestizaje...

–Me pongo en la piel de quienes tienen que cruzar el Estrecho de Gibraltar o el desierto de México. Un adulto puede tomar una decisión, pero un niño no.

–Como ‘La noche del cazador’...

–Algo parecido...

–¿Volvieron a España?

–Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en Houston y nos volvimos en 2007. En el comienzo de la crisis. Nos dijeron que estábamos locos.

–Ahora quiere que viajen sus libros...

–Nos dicen en las bibliotecas que hay mucha demanda y poca oferta de este tipo de literatura.

–Donald Trump escribió el otro día su primer tuit en español.

–Porque está perdiendo todo el voto de los hispanos. En el debate de los candidatos demócratas a la Presidencia, empezaron a soltar frasecitas en español.

–¿Dónde fue la ceremonia?

–En Los Angeles. El premio me lo entregó Julián Nava, embajador de Estados Unidos en México.

–Dice Hugh Thomas que el mestizaje fue la gran obra de España en América...

–Ése es el debate, cómo interpretar la multiculturalidad. ¿Cómo una invasión o como algo que enriquece al país?

–¿Qué autores de nuestro idioma siguen mandando?

–Los de siempre. García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Isabel Allende.

–¿La cosecha ha sido buena?

–De nuestros autores, Eduardo del Campo y Juan Castro Oliver, periodista argentino, consiguieron un premio en periodismo político con Entre La Habana y Miami. Dani Pinilla ganó un segundo premio con Expaña en la categoría de libro de viajes.

–Aparece Guillermo Fesser...

–Y el cocinero José Andrés, mejor libro de no ficción con La verdadera historia de la reconstrucción de Puerto Rico, donde cuenta cómo fue con un ejército de voluntarios a combatir el último huracán de Puerto Rico, como ha hecho hace poco en las Bahamas.

–¿De dónde viene su vocación?

–Mi bisabuelo, el presidente del Sevilla, era consignatario de buques y agente de aduanas. Mi abuelo materno, guardia civil. Mi padre, comercial. Tuvo tres tiendas de novias en la Plaza del Pan que se las llevó la crisis.

–¿Y usted de dónde se siente?

–En Cataluña era el charnego. Cuando me vine a Sevilla con trece años he sido el catalán. Donde más me sentí encasa fue en Texas. Allí no les importa de donde seas ni tu apellido ni tus credenciales.

–¿El público infantil es un lector en potencia?

–Nuestra visión es más educativa que comercial. Hemos editado libros sobre la Constitución para niños, la política para niños, libros sobre una familia monoparental o con padres del mismo sexo.