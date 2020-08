Ciudadanos urge la redacción de un libro de estilo para dotar de “armonía estética” a Cuna y Mateos Gago

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha apremiado este miércoles al gobierno municipal a que “acelere al máximo” la redacción del libro de estilo de Urbanismo que fue aprobado “sin votos en contra” por el Pleno del pasado mes de junio y que persigue “fijar un modelo estético en el paisaje urbano de Sevilla” que “evite que se repitan los casos carentes de uniformidad y armonía que se han producido en varias obras de reurbanización en la ciudad”. Así, ha añadido que “Sevilla no puede seguir siendo la única gran ciudad de toda España que no dispone de una ordenanza o un plan regulador del paisaje” que, entre otros aspectos, permita “regular este tipo de intervenciones”, ya que “la falta de un criterio uniforme acaba por afectar de forma negativa a la imagen externa de la ciudad”, que se muestra como “desordenada e incluso degradada”, ha dicho.

Pimentel ha recordado que esta moción fue presentada por el propio grupo municipal de Ciudadanos, ya que “un asunto tan relevante como éste”, que “afecta al propio desarrollo urbanístico” de la ciudad, “no podía seguir en el olvido por la falta de diligencia de los equipos de gobierno del PSOE y PP”, que “a lo largo de estos últimos años han ejecutado obras en la ciudad sin criterio estético alguno”, configurando “un mapa de espacios públicos tan diverso como falto de armonía”. Así, ha puesto como ejemplo más reciente los tres pavimentos distintos que confluyen en la esquina de las calles Baños y Cardenal Spínola, en la Plaza de la Gavidia, “una muestra más que evidente de lo que no se debe hacer de cara al futuro”. Por ello, ha urgido la puesta en marcha de este libro de estilo que, entre otras cosas, “evite que estos destrozos estéticos se repitan en las actuales obras de reurbanización de las calles Cuna y Mateos Gago”, ha indicado.

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha añadido que “estamos ante dos de las calles más transitadas del Casco Antiguo”, que representan además “un atractivo para los turistas que visitan nuestra ciudad” y “un referente tanto a escala comercial como patrimonial”. Por tanto, “el gobierno municipal debe tener claro que está obligado a cuidar al máximo la apariencia estética que presentarán ambas víasuna vez que finalicen las obras que se están acometiendo”. En este sentido, ha asegurado que “Sevilla no puede permitirse un nuevo error estético en este entorno patrimonial”, ya que “del resultado de estos trabajos dependerá también el futuro del resto de reurbanizaciones que se van a llevar a cabo en el Centro”. Así, “si ahora el equipo de gobierno del PSOE no concreta la puesta en marcha de este libro de estilo, y da importancia a aspectos que son secundarios y no a la necesaria armonía estética, estará cometiendo un nuevo error con graves consecuencias a largo plazo”, ha manifestado.

Pimentel ha lamentado que la falta de criterio estético en las actuaciones que ha venido llevando a cabo la Gerencia de Urbanismo haya convertido las calles del Casco Antiguo en “un variado catálogo de pavimentos sin unidad alguna”, pues “se combinan desde adoquines de mortero color albero, pizarra, mármol y hasta granito multicolor”. Es más, a todo ello hay que sumar que “en los últimos años se ha apostado por sustituir el tradicional adoquín de Gerena por un adoquín gris que rompe con la estética tradicional sevillana”. Algo que resulta “totalmente incomprensible” y que “hace todavía más necesaria la puesta en marcha de este libro de estilo” que “Sevilla no puede seguir esperando”, ha concluido.