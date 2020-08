Las cámaras de control de acceso al centro serán sustituidas por obsoletas

“Las cámaras existentes actualmente en el cinturón del casco antiguo se instalaron en el Proyecto de control de accesos al centro de Sevilla que se ejecutó en 2010. En aquel momento, para su implantación se escogieron cámaras de última tecnología. Sin embargo, la tecnología de video IP ha evolucionado mucho desde entonces y la mayoría de las características de las cámaras actualmente instaladas han quedado obsoletas”. El Plan Respira renovará por completo la red de cámaras que se emplearon hace una década con la instalación de un nuevo sistema con tecnología avanzada y mejoras técnicas.

En el informe de los técnicos de Movilidad sobre el estado actual de las cámaras de control de acceso colocadas en el casco antiguo aparece que los modelos de instalados dejaron de fabricarse hace varios años y no es posible comprar repuestos en el mercado. La empresa fabricante de dichas cámaras ya no da soporte ni proporciona actualizaciones ni corrección de errores desde el 2013.

“Uno de los mayores problemas de estos equipos es que las cámaras actualmente instaladas no cumplen con el protocolo estandarizado Onvif (Open Network Video Interface Forum). Se trata de un estándar abierto de la industria que proporciona interoperabilidad entre los dispositivos de seguridad IP, como cámaras de videovigilancia, videograbadores, software de gestión y sistemas de control de acceso”, señalan los técnicos en el documento antes de explicar que, al no cumplir con el sistema Onvif, no permiten su integración con ningún software de terceros. Por ejemplo, no es posible guardar las imágenes de estas cámaras en los videograbadores del Centro de Gestión de Movilidad, que integran actualmente cámaras de muy diversos fabricantes: Samsung, Bosch, Panasonic, IDIS o Redvision.

No sólo eso. La mayoría de las cámaras instaladas actualmente no disponen de una las características básicas de este tipo de sistemas, como es el AutoIRIS. Este permite variar el tamaño de la apertura de una lente de forma automática en respuesta a los cambios de iluminación en la escena. Se trata de un requerimiento muy importante en este tipo de sistemas de control de accesos, ya que al estar instalados en el exterior, la iluminación varía drásticamente de día y de noche. La tasa de acierto en ciertos momentos del día sería muy baja. “Utilizando cámaras de última tecnología se podrá conseguir una tasa de aciertos de matrícula muy superior a la que se pudo conseguir en su momento con las cámaras instaladas actualmente”.

Algunas de las cámaras del plan centro que fueron reemplazadas serán reubicadas

El informe finaliza reconociendo que por distintos motivos se considera que con las cámaras existentes no es posible acometer el proyecto. “Resumiendo, tecnología obsoleta, sin soporte técnico, software cautivo no cumple protocolo Onvif, no se puede grabar y por último baja fiabilidad”. De esta forma, el Plan Respira contará con cámaras con última tecnología que permiten su integración en un software más flexible y que disponen de más calidad de visibilidad y de gestión.

El nuevo contrato que se licitará implicará la adquisición de nuevas cámaras con un dispositivo con las últimas novedades técnicas que permita el desarrollo del sistema de software y las aplicaciones programadas para favorecer un sistema flexible y fácil de usar para el ciudadano. “De esta forma, Sevilla avanza en un modelo de gestión de la movilidad que estará basado en los últimos avances de smart city”, sostienen desde el equipo de Juan Espadas.

Durante los últimos años, algunas de las cámaras del Plan Centro han sido sustituidas por otras unidades con funciones exclusivas de control y seguimiento del tráfico. En estos casos, se trabajará con su posible reubicación en otros puntos. El objetivo que tiene la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores que dirige Juan Carlos Cabrera es que con esta nueva licitación se consiga “un sistema flexible, con garantías y con la suficiente seguridad para la implantación del plan Sevilla Respira” con un software flexible, que de cabida a todos los supuestos y que permita aplicaciones de fácil uso para la ciudadanía.