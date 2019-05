Las VPO también son inteligentes

Más información Documento: Concurso de proyectos para las VPO y alojamientos de La Cruz del Campo (pdf)

El primer concurso de proyectos para la construcción de 628 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en ocho promociones dentro del nuevo Plan Municipal de Vivienda ya está acabado. Los diseños incorporan criterios de eficencia energética, climatización y zonas verdes entre otras para los bloques de vivienda pública. Emvisesa, la Escuela de Arquitectura y el Colegio de Arquitectos aprobaron ayer el fallo del jurado y, por tanto, la resolución del concurso de los proyectos.

Con este concurso, realizado por primera vez en la ciudad, se han elegido los diseños para los bloques de vivienda pública, que incorporan criterios de eficiencia energética, climatización, zonas verdes, vivienda evolutiva o integración en el interno, al tiempo se realiza la tramitación de la adjudicación de los proyectos y las asistencias técnicas. El objetivo es que las primeras obras puedan arrancar este mismo año. Se trata de la segunda fase del Plan de Vivienda, puesto que la primera ya se ha puesto en marcha e iniciado, con las tres primeras promociones diseñadas por los técnicos de Emvisesa.

El acto de lectura del fallo del jurado ha estado presidido por el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, el gerente de Emvisesa, Felipe Castro; el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Francisco Montero, y la decana del Colegio de Arquitectos, Cristina Murillo. Junto con ellos, forman parte del jurado la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento.

Emvisesa abrió el plazo para la presentación de ofertas para este concurso el 10 de diciembre del pasado año y lo mantuvo abierto hasta el 15 de febrero de 2019. Se presentaron 101 proyectos, de los que finalmente quedaron admitidos 94 con un gran nivel de calidad y todos elaborados con metodología BIM, para diseñar 628 viviendas de los nuevos bloques que se construirán en Hacienda El Rosario, Pítamo Sur, La Salle, Su Eminencia, Torreblanca, Torreblanca Sur, Valdezorras o Cruz del Campo.

El jurado ha acordado entregar 12 premios y 3 accésits valorados en 42.000 euros. A partir de ahí, se inicia un proceso para la adjudicación de la redacción de los proyectos y las asistencias técnicas valorado en más de 3 millones de euros para que las obras puedan comenzar en 2019.

Al tratarse de un concurso en el que los participantes se han identificado por lemas, el jurado no ha podido conocer en ningún momento la identidad de los autores. De hecho, tal y como especifican las bases del concurso, no se conocerá la identidad hasta la apertura de la documentación administrativa la próxima semana. No obstante, si se dieron a conocer los lemas que identifican cada uno de los proyectos ganadores, así como las características de los diseños elegidos entre los 42 que resultaron finalistas.